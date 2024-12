BB Asul: "Es muy hostil ser cantante y mujer"

Con una voz aguda y melancólica, BB Asul logra conmover al público a través del rock pop, punk, R&B y trap. Isabela Terán nació en una familia en la que la música era un pilar fundamental y decidió explotar todo su potencial desde el primer momento. " A los 3 años grababa covers de Charly García en mi casa. La música estuvo siempre. Mis padres me metieron algunos artistas a toda costa que me sirvieron como referencia a esa edad. Me parece que las influencias de la gente anterior a uno son importantes porque quedarse solo con lo actual sería un grave error, sobre todo en este momento. Nunca pensé en ´quiero cantar´, pensé en ´¡Ah! Está sucediendo´" , señaló.

"Yo hacía coros en una banda en un momento en que la industria de la música cambió mucho en Argentina. Se pasó de bandas de rock y cumbia a una camada de pibes de mi edad haciendo un género más actualizado y les iba bárbaro. De repente se volvió como una posibilidad laburar de eso, hasta ese momento podías ser sesionista, músico de orquesta, pero no más. Salieron Ca7triel y Paco Amoroso, Nathy Peluso, y dije ´bueno, saco un tema´ . En ningún momento tuvo perspectiva de éxito, de hecho mi nombre me lo pusimos en chiste. Si yo me tuviera que poner un nombre serio, jamás elegiría ese te imaginás. Mi primer tema no fue un éxito, pero sí tuvo muchos más números de los que yo pensaba y a partir de eso se fue agrandando más. En un momento pasó a ser real".

BB Asul: "Nunca pensé en ´quiero cantar´, pensé en ´¡Ah! Está sucediendo´"

Acerca de ese primer lanzamiento musical, cuyo feedback la impulsó a seguir adelante, la artista sentencia: "Profesionalismo, cero. Lo más difícil de arrancar fue conseguir a alguien que produjera la canción por más rústica que fuese, porque por lo menos tenés que grabar una guitarra. Y me lo tenía que hacer gratis porque no tenía un mango partido al medio. Encontré a un pibe que lo hizo medio de onda aunque después pasaron cosas... los varones son tremendos", recordó.

Hoy todo cambió. "Lo escucho y pienso ¡qué lástima que no lo hice prolijito!, pero bueno no había forma. A menos que tengas un amigo que esté en la onda o mucha plata siempre se empieza así. De todos modos, yo soy pro home studio, no necesito un estudiazo. Me gusta hacerlo mano a mano con un productor. Digo, si vas a hacer un disco de música urbana no necesitás mucho: un buen micrófono, buenos parlantes y el cargador de la compu".

Uno de las cualidades características en la música de BB Asul es su cadencia de voz aguda que le es tan identitaria. Por eso llama la atención cuando aclara que no es tan afin a las clases de canto, de hecho, prefiere una voz ´rota´. "Hice alguna vez clases, pero nunca me comí el flash. Siento que me hace bien físicamente, porque la cuerda vocal también se entrena como cualquier músculo y es verdad que cuando la entrenás, cantás más fuerte y con más energía, pero depende la búsqueda. Hay veces en las que querés cantar más roto. Creo que las clases de canto son esenciales para la gente que trabaja la voz como quienes hacen comedia musical o 99 shows por semana. En mi caso, todavía no le entro del todo".

Además del oído musical y talento innato, su personaje transmite vibras de empoderamiento y sensibilidad en la misma medida, lo cual parecería una paradoja pero no lo es: "En mi vida soy un desastre total, pero estoy más empoderada que en mi música. Hay un montón de cosas que no permito, que a la hora de cantarlo sí. Soy muy sensible, las cosas me afectan mucho y me angustian. Ayer me dijeron: ´Sos muy buena para transcurrir la hostilidad´. Cuando pasa algo terrible, soy buena reaccionando, pareciera que lo hago funcionar. Tengo esa cosa de hijos de padres separados que, aunque se esté prendiendo fuego todo, salgo para adelante. Después quizás me estreso"

BB Asul admite que "por supuesto hay cosas muy hostiles en ser cantante y ponerte en público siendo mujer, teniendo el cuerpo que una tiene y diciendo las cosas que una dice. De hecho, a veces viene una caterva de horror y bronca muy fuertes y creo que mi manera de reaccionar es: ´Andate a la concha de tu madre´, quizás después reculo, pero mi primera reacción es más esa. El tema es que está bien ir para atrás porque sino sería un monstruo, ¿viste? También es la coraza que uno se pone para poder transitar esto. O sea, en el único mundo en que uno sale a hacer su trabajo y del otro lado te insultan es cuando te exponés a un público. Después, si vos estuvieras trabajando en atención al cliente y te insultan, te peleás o llamás a la policía (risas)".

"Yo me enamoré mucho en un momento, mal. Fue en 2012, pero empezamos a parejear en 2018. Fue muy largo el proceso, pero fue un vínculo fuerte, toxiquísimo, inviable absolutamente, un desquicie total. Por supuesto, muy inspirador para las canciones y romantizable hasta el taco. No sabés el tiempo que extendí ese vínculo porque me iba a servir para hacer música. Encima es la persona más estereotipable del planeta así que casi me escribo un libro. De hecho, estuve pensando en hacer la serie. Yo venía con una historia de tragedias y mucha angustia contenida y enamorarme fue una excusa para empezar a componer. Le escribí una canción de amor, la próxima ya no tanto, la siguiente menos, y se fueron poniendo más oscuras si las escuchás en orden. A él le saqué una cantidad de data, de temas, me hizo la carrera. ¡Te mandamos un saludo rey, la rompiste! En realidad todas las canciones son por vos, no para el otro", explicó Isabela sobre los motivos por los que dejó de lado los covers para empezar a escribir sus propias canciones.

Entre componer para uno mismo y componer para otras personas hay una distancia abismal, por eso cuando le preguntamos por qué decidió sumar este trabajo a su carrera, no lo duda: "El año pasado escribí una canción para una artista chilena de Warner, Vesta Lugg, que se llama Paracetamol. Yo siempre había querido hacer eso, me encanta componer para otro, me parece un laburo increíble y muy sanador porque, primero, aprendés mucho, segundo, podés hacer canciones que no hablan de vos en ningún punto, aunque por supuesto siempre hay una conexión inevitable. Incluso pueden haber partes de la canción que no me gustan tanto, o en las que hubiera elegido otra cosa, pero es muy lindo y ayuda mucho a mejorar en el proceso".

"Es lindo porque aprendés a soltar. El ego hay que dejarlo de lado en cualquier laburo que tengas porque siempre va a haber alguien que tenga una mejor idea o más jerarquía. Hay que saberlo: uno no es Paul McCartney. De todos modos, yo tiendo a lo contrario, a rebajarme, a creer que lo que hago es una porquería. Después vienen y me dicen que está bueno", afirmó.

En su disco anterior, recordó, "tenía un tema con Ángela Torres, que es de las mejores cantantes del país en este momento. Ella me dijo: ´Che, quiero trabajar en mi próximo disco y quiero hacer una canción triste´, y le respondí: ´Perfecto, vamos al estudio´. Lo hicimos y quedó increíble, es una canción hermosa. A partir de eso, empezamos a hacer todo un álbum con ella que, de hecho, ya terminamos y saldrá en algún momento. En el interín, el productor de la discográfica de Ángela, vino al estudio y me dijo que estaban pensando en el nuevo disco de Lali, ya que también trabajaba con ella; me invitó a ir y fui".

BB Asul: "Me encanta componer para otro, me parece un laburo increíble y muy sanador"

Sobre trabajar con Lali Espósito, BB Asul lo definió como"una locura. No entiendo como no están todos enamorados de ella. Capaz están y no lo dicen. Creo que el grupito de gente que se hace el que no la quiere está obsesionado, como no pueden ser sus novios o amigos prefieren odiarla porque les duele demasiado. Yo no la conocía antes de esto, nunca había hablado con ella, así que pensé que iba a ser una popstar ortiva, que iba a llegar. iba a decirme ´Piba, laburá´. Y cuando llegó lo único que quería es que no se fuera, que se quedara charlando conmigo todo el día. Primero, es una persona graciosísima, segundo, absolutamente adorable porque está todo el tiempo pendiente a tu comodidad. Es muy anfitriona, se sienta al lado tuyo y te ayuda a entrar. Tiene mucha inteligencia emocional, te volvés loco. El primer día llegó con la remera de Cambaceres, y pensé ´¡Qué tipaza!´. Para mí, se habla poco del talento que tiene por una cuestión misógina. Ningún otro artista del país podría haber sacado 'Fanático' cuando ella lo sacó, más allá de la canción, haber entrado así en ese momento. Todos los años y todo el tiempo va marcando tendencias nuevas. Es muy valiente".

"A mí siempre me gustó el rock pesado y el punk, y no me animaba a hacerlo porque me tiraba abajo con que no podía, no me daba la voz, etc... Y Lali me dijo ´Che, acá estás todo el día gritando al micrófono haciendo ruidos casi guturales, mandate´ y me hizo pensar. Así que le mandé".

Para quienes quieran vivir la experiencia BB Asul, el miércoles 18 de diciembre llega un show exclusivo a la Ciudad de Buenos Aires. "Se viene una fecha en Niceto Club, la segunda ahí. Vengan porque va a ser muy divertido. Habrá piñas, gritos, canciones suavecitas. El año que viene empezarán a salir las cosas que hice este año, que son muchas. Dos o tres discos, canciones con Taichu, filmé una serie, básicamente: se van a cansar de verme. Cómprense una foto mía y déjensela abajo de la cama que es mas fácil, la verdad".