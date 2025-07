Un futbolista del ascenso denunció que le ofrecieron "plata para ir para atrás"

Ezequiel Cohen, defensor de Deportivo Español, contó ante la Justicia que intentaron sobornarlo previo al partido con Lugano por la Primera C. El club lo respaldó y relacionó el hecho con las apuestas ilegales.

El defensor Ezequiel Cohen, futbolista de Deportivo Español, denunció ante la Justicia que le ofrecieron dinero "para ir para atrás" en el partido ante Atlético Lugano por el torneo de Primera C, un hecho que el club relacionó con las apuestas ilegales y la "manipulación de resultados".

"Quiero aclarar mi festejo, que se mal interpretó. No fue para ningún hincha sino para los boludos que se hacen Instagram truchos y te ofrecen plata para ir para atrás. Esto no se negocia. Puede salir bien, puede salir mal, pero el amor que tengo por el fútbol desde que tengo uso de razón no lo cambio por nada", afirmó en redes sociales.

Tras el descargo público de Cohen, este lunes Deportivo Español anunció en un comunicado que "la institución ha decidido acompañarlo y respaldarlo en la correspondiente denuncia penal", que se presentó el viernes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

Junto con el defensor se presentó otro futbolista del plantel, quien denunció una situación similar, pero cuya identidad se mantiene en reserva por "seguridad". Los dos fueron asistidos por la secretaria del club, Verónica Hermida; el abogado institucional, Fernando Mezzina, y el delegado ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leonardo Campos.

Además, Deportivo Español informó que creará una Comisión de Transparencia "para acompañar esta denuncia y abordar con seriedad futuras situaciones que puedan surgir tanto en categorías mayores como en divisiones juveniles".

"Desde nuestra institución destacamos el compromiso y la valentía de los jugadores que decidieron dar este paso fundamental, y reafirmamos nuestra determinación en la lucha contra el flagelo de las apuestas ilegales y cualquier forma de manipulación de resultados", concluyó.