Bailando 2023: confirmaron tres nuevas figuras para el programa de Marcelo Tinelli

Por otra parte, Sánchez fue tendencia en Twitter porque comenzó siendo un meme de una joven que desfilaba como modelo en los videos y Valeria Mazza la citó para darle unos tips. Me gusta alguien nuevo, fresco, más con ganas de laburar. Es re linda su historia de vida y habla muy bien, lo cuenta muy bien", agregó.

Por último, quien se había negado porque los tiempos de los ensayos eran complicados, finalmente se suma en el programa. "Confirmada Cami Homs en el Bailando 2023. Le dieron menos minutos de ensayo y pudo aceptar este desafío", expresó el conductor en LAM.

Dos exparticipantes de Gran Hermano, en guerra: "Ni intentando es buena leche"

Dos exintegrantes de Gran Hermano se declararon la guerra de cara al Bailando 2023: se trata de Juliana Díaz y Juan Reverdito. Sus nombres aparecieron en pasacalles en la puerta del canal América, pero la apodada Tini acusa que su compañero los mandó a hacer él mismo. ¿Cómo?

“Si taparon algún pasacalle, no es mi problema. Yo me estoy preocupando por mí, no colgándome de una don nadie. Así que besito en la frente”, expresó Reverdito en un video en el que se grabó junto con una amiga.

Pero Tini no se quedó atrás y le contestó: "Pone la palabra 'llevame' en el pasacalles y dice que él no lo hizo. Qué poca creatividad tiene, hasta el video me copió. Lo bueno es que a nosotros nos dieron la sorpresa como una muestra de cariño de parte de nuestro fandom. Él lo tuvo que pagar".