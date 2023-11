Ángel de Brito confirmó la renuncia de una panelista a LAM: "Se va"

“Me voy a hacer temporada de teatro. Voy a estar con Gladys Florimonte en el teatro Candilejas 2 (de Carlos Paz) con Dos locas de remate. Es una obra que ya hizo Solita Silveyra con Verónica Llinás. El director me gusta, me encanta todo el proyecto", expresó la panelista.

Nazarena Vélez Nazarena Vélez anunció que se va de LAM Redes sociales

Las angelitas aseguraron que la iban a extrañarla. “Yo también (las voy a extrañar) pero necesito hacer teatro, necesito laburar. Aparte, tengo la posibilidad de llevar a Carlos Paz también la obra que estoy haciendo acá en Andamio 90", indicó.

Contó que viajará con toda la familia: “Ojalá el nieto también venga, pero no puedo manejar la vida de todos. Lucas (su yerno) también va a estar trabajando". Luego contó que le gustaría volver y De Brito confirmó en Instagram que ya tenía reemplazante.

Marixa Balli explotó de furia en LAM: "No tengo ganas de volver"

Tras la grave denuncia que realizó al Bailando 2023, Marixa Balli explotó de furia en LAM, a bailarina no pudo contener su enojo en el programa que conduce Ángel de Brito. Dio detalles sobre una situación que vivió en la que se sintió incómoda: "No tengo ganas de volver", señaló. ¿Qué pasó?

Marixa Balli Marixa Balli contó los motivos sobre su enojo en LAM. Captura TV

El relato de Balli comienza con una fotomulta, que le realizaron por estacionarse en una esquina, pero la bailarina explicó con lujo de detalles el por qué de su acción. Según contó en vivo durante su participación en LAM, Marixa debió detener su auto en una esquina para que dos ambulancias pasen con el semáforo en rojo.

Sin embargo, las cámaras de tránsito capturaron ese momento y le llegó una multa: "Me corrí en una esquina para que pasen dos ambulancias. Puede morir alguien. Y pum, multa. Pido una cita, voy a debatirla. Me dicen ‘la foto multa acá no se ve a las ambulancias’. Le digo ‘sacan como 500 fotos, en alguna se deben ver’".