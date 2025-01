Sorpresa en Gran Hermano: una participante abandonará la casa por "razones de fuerza mayor".

"Urgente. Hoy 22 hs hay un anuncio muy importante. Hoy una jugadora abandona la casa por cuestiones de fuerza mayor. Una pena pero así son las cosas", indicó en el comunicado.

Del Moro anunció el abandono de una jugadora Instagram

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de la noticia y comenzaron a especular sobre quién sería la participantes. Algunos aseguran que se trata de Sandra Priore, la pescadora de 51 años, que expresó en reiteradas ocasiones su intención de irse ya que no puede soportar la abstinencia al cigarrillo.

Mientras tanto, otros apuntaron a Petrona Jerez que, debido a que es la mayor de edad de la casa, podría ser propensa a sufrir una "cuestión de fuerza mayor" que la obligue a retirarse.

De esta manera, este miércoles por la noche se producirá el segundo abandono del reality, luego de que Keila Sosa decida irse "después de una cantidad de veces que fue al confesionario, se quejó o dijo que estaba mal".

Katia, alias "La Barbie bandida": quién es es la nueva integrante de Gran Hermano

Katia "La Tana", también conocida como "La Barbie bandida", fue presentada este lunes como la nueva participante de Gran Hermano 2024 en reemplazo de Keila Sosa, expulsada del programa por "no querer jugar".

La flamante hermanita entró a la casa más famosa del país arriba de su moto NS 200 totalmente pintada de rosa con stickers de la muñeca Barbie. El recibimiento por parte de sus compañeros fue afectuoso.

En un primer casting que envió al canal contó que tiene 33 años, es de La Matanza y es madre de una niña de 13 años. Ama las motos y los tatuajes. En sus tiempos libres le gusta salir a andar en moto con sus amigos. Empezó a tatuar hace poco, realiza deliverys con su moto o servicio de mensajería que es "lo que la saca adelante todos los días".

"Me encantan los chicos tatuados y que tengan moto. Si no tienen moto pasó por la casa a buscarlos le tiró cortes, llevo el casco de acompañante y lo llevo de butaca, no tengo problemas. Soy muy caradura", agregó en su descripción.