Amazon Prime Video reveló detalles de la última temporada de The Boys: "Quedarán impactados con el final"

Con respecto a la producción de la serie, el actor señaló: "Pero los guiones, debo decir, como es típico en Boys, nunca lo vi venir con esta serie. Cada vez que creo saber qué va a pasar, pasa algo diferente. Estos últimos guiones no fueron la excepción". De esta manera, el propio intérprete de Homelander dejó en claro que esta última temporada no decepcionará al público.

Para finalizar, Starr hizo referencia de forma directa al último capítulo de The Boys: "Llevo seis episodios. Todavía no he visto el penúltimo episodio, pero sé lo que pasa, y creo que los fans se sorprenderán o se quedarán impactados, dependiendo de sus nervios... Pero muy, muy entretenidos". Vale recordar que esta entrega final recién llegará en 2026, ya que en 2025 será turno de la segunda temporada de Gen V.

Embed - Antony Starr Teases The Boys Series Finale: "Fans Are Going To Be Either Surprised or Shocked"