A solas con Poli Martinez Kaplun: "Un país sin cine es como una familia sin álbumes de fotos"

“La película plantea qué hace la historia de nuestros antepasados en nuestro presente y si vale la pena traerlo a la actualidad o no”, de ese modo describe Martinez Kaplun al documental. Se trata de Las dos Mariette, una película que centra su historia en los traumas, la identidad, la Argentina y cómo se transmite de generación en generación.

El film se realizó a partir de la recolección de diálogos entre ciertos integrantes de tres de las generaciones de la familia de Mariette Diamant, la protagonistas de la historia, que contiene diversos relatos sobre el Holocausto, la persecución y los judíos. “Cuando tomé contacto con ella, Mariette me contó en voz muy baja sobre un secreto que mantuvo durante 70 años”, reveló la directora sobre sus primeros encuentros y agregó: “Mariette intentaba expresar lo que había empezado a contar para un libro de testimonios de sobrevivientes y ahora, al aceptar mi propuesta de participar en una película, buscaba que sus hijos y amigos supieran su historia, que pudieran oírla”

En paralelo, la cineasta rememoró el proceso creativo y cómo pudo reconstruir la memoria familiar y llevarla a la gran pantalla “De ese modo me transformé, quizás, no sólo en una escucha atenta, sino también en un hilo transmisor. Al generar encuentros entre tres generaciones de una familia, ese silencio se llenaba de sentidos. La escena salía a resquebrajar un status-quo denso y lleno de equívocos…”. Por otra parte, se refirió al impacto que tuvo la presentación del film en el festival y remarcó: ”Algo que me gusto mucho es que la gente se conmueve y está bueno que se emocione”.

Las dos Mariette es un documental dirigido y guionado y producido por Poli Martínez Kaplun y cuenta con la producción de Nora Acrich, Mariana C. Martínez en conjunto con los miembros de Lifestories, Lucas Werthein y Carlos Winograd. Es un retrato de la vida de la protagonista, Mariette quien durante 70 años mantuvo un secreto pese al miedo de traicionar a su madre y seres queridos. Luego de décadas, decide enfrentarse a la verdad, con miedo al rechazo y los prejuicios, para revelar eso que tanto tiempo se guardó consigo misma.

Otro de los puntos a destacar fue lo que la creadora sintió tras su estreno del film, en el marco del 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. “La experiencia fue muy linda, tres funciones fueron a sala llena, con gente muy joven y entusiasta. El contacto con el público es muy bueno”, enalteció.

En un contexto donde el festival planteó un marco en conmemoración a los 40 años de democracia en Argentina, la también creadora de La Casa de Wannsee celebró: “Me encantó, es totalmente una fiesta de la cultura, del cine. Que el INCAA haya hecho este festival en el contexto de esta crisis es un gran logro”, y adhirió:“El valor del cine en año de democracia: La película plantea que hace la historia de nuestros antepasados en nuestro presente y si vale la pena traerlo a la actualidad o no”.

Las dos Mariette podrá verse desde marzo del año próximo en los cines Atlas de Capital Federal, Buenos Aires.