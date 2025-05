Votó Lula Levy: "Estamos con muchas expectativas de poder entrar"

La candidata por Evolución, el partido que encabeza Martín Lousteau, destacó el proceso electoral, pero evitó referirse a la campaña sucia que sufrió el PRO. "Es una cuestión de otros partidos, prefiero no meterme", expresó.

Lula Levy voto elecciones 2025 caba 18 mayo 2025 Mariano Fuchila

La candidata por Evolución se mostró entusiasmada y comentó: "Empezamos con muchas propuestas y terminamos también con muchísimas más, así que estamos con mucha expectativa de de entrar. Así que bueno hoy espero que el escrutinio entiendo que va a ser rápido, así que muy contentos por eso. A esperar lo que queda del día".

La elegida por Martín Lousteau evitó referirse a la polémica entre el PRO y LLA por la fake news y puso distancia. "La verdad no estoy tan cercana, no estuve viendo así que enfocada en el día de hoy, perdón. Estoy enfocada en lo que es el día de hoy, así que bueno será una cuestión de de otros partidos. Prefiero no meterme".