Tras intentar derogar la ley de aborto, ahora el secretario de Culto le apuntó al divorcio y al matrimonio igualitario

Para Sánchez, con el aborto "se logró una mayoría parlamentaria, pero no ha habido una mayoría de la sociedad argentina que estuviera de acuerdo"

Para el funcionario, “hay que encarar un camino para que el aborto se termine”. “Diría que la sociedad está fragmentada con respecto a ese tema. Se logró una mayoría parlamentaria, pero no ha habido una mayoría de la sociedad argentina que estuviera de acuerdo y sin embargo se aprobó”, argumentó el secretario.

En el mismo sentido, el secretario de Culto describió que “lo mismo pasó con el matrimonio entre personas del mismo sexo que también ha habido un debate y se terminó aprobando, y lo mismo pasó con la leyes de promoción de la ideología de genero en la educación y la ley del aborto”.

aborto3 - sancion La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) nro 27.610 fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020. Télam

“Son todas leyes que fueron controversiales y que hoy parece que ni siquiera uno se puede expresar respecto a esos temas. A tal punto hemos llegado que quien se expresa respecto a ello trata de ser cancelado y atacado, como lo he vivido yo en estos días", agregó Sánchez en Radio Mitre.

Ante la consulta de si el Gobierno debiera impulsar la marcha atrás con dichas leyes, el secretario de Culto entiende que "con la del aborto no tengo ninguna duda de que sí". Ademas recordó que fue "el primer legislador que cuando se aprobó presentó un proyecto de ley para derogarlo".

"Voy a hacer todo lo posible para que la matanza de criaturas en el vientre materno no sea promovido como lo es hoy por el Estado argentino”, remarcó.

“Respecto de las otras dos cuestiones, yo siendo legislador, que podría haber presentado iniciativas en ese sentido no las presenté. Yo siento que hoy la sociedad argentina no está preparada para debatir. No obstante yo creo que es importante dar las discusiones que se puedan dar”, agregó Sánchez.

Sobre el final, el secretario de Culto, reveló que "los hijos de familias separadas tienen un rendimiento 25% menor" y "las consecuencias del divorcio se ven en los chicos que sufren trastornos de ansiedad".