Trabajadores del Hospital Naval aseguran que "la Armada decidió cerrar la institución"

Los trabajadores médicos, enfermeros, camilleros y administrativos del Hospital Naval realizaron una movilización por los 500 puestos de trabajo que están en peligro de desaparecer , ante la falta de recursos del Ministerio de Defensa. Además, remarcaron que no se renovaría un convenio para que la institución de salud siga funcionando.

En el programa De Una de en C5N , con la conducción de Lucila Trujillo y Rubén Suárez , el médico Diego Amuchástegui aseguró: "El Hospital Naval se mantiene hace 30 años con los aportes de la Fundación Sanidad Naval, que es una especie de cooperativa que creó la Armada, o sea que no es un entre ajeno al ente".

En tal sentido, el especialista en urología agregó: "Se mantiene con el aporte de las distintas obras sociales. La Armada decidió cerrarlo y eso afecta al 40% del hospital. El cierre de la Fundación implica el despido de 500 personas que hay contratada".

En este sentido detalló que "la institución está integrada por exmarinos de la Armada, no es un tema de motosierra porque no es algo que de pérdida. Nosotros somos gente que está en la trinchera atendiendo pacientes pero entendemos que suspender a 500 personas es un tiro por debajo de la línea de flotación y los barcos no alcanzan".

El profesional trabaja en la institución hace 40 años en el centro de salud de Caballito y relató que "se trata de un hospital de alta complejidad de casi 400 camas, que si se privatiza no hay plata para pagar a toda la gente y se va a transformar en una salita de primeros auxilios".