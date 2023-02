Snopek, tras la ruptura con el Frente de Todos: "No sumaremos dispersión en el peronismo"

Tras la ruptura de cuatro senadores del Partido Justicialista, quienes anunciaron que dejarán el interbloque del Frente de Todos para conformar uno nuevo llamado Unidad Federal, uno de los legisladores involucrados, el jujeño Guillermo Snopek , aclaró: "No creo que sumemos dispersión en el peronismo". "No estamos en busca de un candidato, estamos en construcción de la Argentina que queremos" , añadió.

"No es el interior versus la capital", sostuvo Snopek. "El Frente de Todos expulsó a tres legisladores porque pensaba distinto, en conjunto con la Unión Cívica Radical. Esto me obliga a mí a separarme del Frente de Todos. De ahí viene la confluencia con otros legisladores que quieren debatir las problemáticas que se vienen en materia energética, de transporte y la inflación que azota a todas las provincias", explicó, en diálogo con Radio 10.

El jujeño planteó que, pese a ser un año electoral, "no creo que sumemos dispersión en el peronismo". "La discusión de candidaturas será en las PASO. La discusión hoy es la de todos los días. No estamos en busca de un candidato, estamos en construcción de la Argentina que queremos", subrayó.

Consultado sobre cómo será el futuro en el Senado, el legislador expresó que "el oficialismo no tenía quórum propio. Lo que queremos es buscar las coincidencias y los temas que hay que debatir. Unidad Federal va a plantear temas y después veremos cuál es la posición".

Además, cuestionó a la oposición. "Ha embarrado la cancha. No hay respeto, no hay solemnidad, no trabajan, no concurren a las comisiones, no dan los debates, se ausentan. Tribunean pero no quieren discutir", criticó.

Snopek también apuntó contra el presidente Alberto Fernández. "Habla de las bondades del país, la realidad de los argentinos es que no tienen para comer, que no hay trabajo, que el que trabaja no le alcanza para vivir, llega una boleta de luz que es impagable y no sabe cómo va a llegar a fin de mes", lanzó.

"El Presidente debería haber intervenido el Partido Justicialista en Jujuy, de donde me echaron. El PJ es el brazo ejecutor del Gerardo Morales en la provincia. Hemos planteado el proceso de intervención a la Justicia de la provincia, pero el Presidente salió a decir que no compartía", subrayó.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado firmado por los 5 senadores que integrarán el nuevo bloque en el que contaron los motivos de su decisión y el espíritu que tendrá el nuevo espacio.

"El Bloque Unidad Federal es un nuevo espacio de confluencia política entre senadores y senadoras nacionales con representación en distintos distritos electorales del país, que coincidimos en el camino de buscar consensos y entendemos la necesidad de construir una alternativa dentro del Senado de la Nación que responda a los nuevos desafíos que plantean nuestros territorios y que representen a las y los ciudadanos que nos eligieron a través del voto popular", comienza el escrito.

Los senadores informaron que buscan "ser una alterativa" donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre "la Argentina que queremos para nosotros y las futuras generaciones, sin grietas", con discusiones que planteen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos. "Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad".

Luego señalan que el actual contexto social, económico y político que atraviesa Argentina "genera nuevas realidades y demandas" y por eso ellos tendrán "la responsabilidad de debatir, trabajar, pensar nuevas estrategias y legislar" en un espacio que aporte "una mirada verdaderamente federal" poniendo el foco en las problemáticas que atraviesan las provincias como "la pobreza y el hambre".