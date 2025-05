Martín Lousteau, tras la caída de Ficha Limpia: "Esto lo generó el Gobierno"

El titular de la UCR apuntó contra el Ejecutivo y aseguró que "ellos no querían la ley". "Hay un grupo de senadores menos conocidos que juegan a lo que La Libertad Avanza necesita", sentenció.

El senador radical Martín Lousteau apuntó contra el Ejecutivo por el rechazo al proyecto de Ficha Limpia en la cámara alta de este miércoles. "No me cabe duda de que esto lo generó el Gobierno, ellos no querían la ley", aseguró.