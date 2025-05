Silvia Lospennato reconoció que casi da de baja su candidatura por el fracaso de Ficha Limpia

Macri, muy duro contra Milei: "No entiendo qué está pasando por su cabeza"

" Me causó una decepción tan grande, al igual seguro que a las millones de personas que esperábamos tener ficha limpia esa noche pensando que los senadores se iban a comprometer y los corruptos iban a quedar afuera del Congreso y cargos públicos ", contó sobre las sensaciones que le dejaron la decisión en el Senado.

Cabe destacar que la representante del partido amarillo quedó en el centro de todas las miradas porque mientras se decidía la votación final del proyecto, ella estaba en un programa de TN en vivo, donde capturaron su reacción al poroteo que finalmente decidió el rechazo por una ajustada diferencia de dos votos.

Mauricio Macri - Silvia Lospennato Silvia Lospennato, la candidata de Mauricio Macri por el PRO. Redes oficiales

Sobre su posible retirada de los comicios, profundizó: "Dije, al final, la voluntad y el empeño trabajo de ciudadanos argentinos, toda la gente que esperaba que saliera la ley, quedó en manos de un grupo de personas mínimos que no representan a los argentinos. Corruptos cuidan a corruptos".

"Te podés robar un país y estar un montón de años libre. Te juzgan, te dicen que no podés representar a los argentinos, pero el Senado va y dice no. La política nuevamente preservándose", se descargó en Radio Mitre.

Una vez que comunicó la posibilidad de dejar de ser candidata, reconoció: "Con el primero que hablé con el presidente Mauricio Macri, que me llamó y yo estaba muy triste. Hablamos un rato y le dije que quería acostarme. Había perdido la esperanza, me sentí burlada, porque me habían dicho que los votos estaban. Los senadores votaron en contra y le garantizaron la impunidad a los corruptos, a Cristina y al kirchernismo".

Lospennato también contó cuál fue la voz que la hizo cambiar de opinión a solo ocho días de la apertura de los comicios. "Recibí muchos mensajes, uno de una mamá de padres organizados: 'A la oscuridad la vence una velita chiquita. Mientras exista una velita hay que seguir intentándolo', me dijo. ¿De verdad no podemos contra un puñado de impunes en la Argentina? Me pareció un mensaje muy lindo".

Agregó igualmente que "quien más me conmovió fue hablar el periodista Diego Cabot, que investiga la causa Cuadernos. Me contó lo que viene por delante, lo que tendrá que enfrentar que son alrededor de 150 querellas. Hoy en día denunciar corrupción tiene un precio altísimo y la pasas realmente muy mal".

Por eso, se reencauzó y afirmó: "Por todo esto dije 'no, no podemos bajar los brazos , hay que seguir. Hay qu volver a juntar fuerzas. Cada uno tiene que hacer su partecita para que esto suceda'".