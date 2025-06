Dan mucho trabajo: cuáles son las 3 razas de perros que es preferible evitar si sos dueño primerizo

No todas las razas de perro son ideales para quienes recién comienzan su camino cuidándolos. Aunque muchas pueden resultar encantadoras a primera vista, algunas requieren una atención y energía que puede superar las expectativas de los dueños inexpertos. Elegir sin investigar puede llevar a una experiencia frustrante tanto para el animal como para su cuidador.

En el Reino Unido, donde hay más de 200 razas oficialmente reconocidas, cada una tiene sus propios rasgos, niveles de energía y necesidades de entrenamiento. Un adiestrador profesional, especializado en conductas reactivas, compartió su visión sobre aquellas razas que más complicaciones generan si no se tiene experiencia previa. Según él, no todo perro es para cualquier tipo de persona.

Tener un perro conlleva una responsabilidad que va más allá del afecto. Algunas razas exigen tiempo, paciencia, ejercicio físico regular y estimulación mental constante. Para un tutor primerizo, esas demandas pueden llevar a sobrepasarlo si no fueron previstas al momento de adoptar.

Qué dicen los expertos sobre las 3 razas de perros que no debés adoptar si sos dueño primerizo

El Patterdale Terrier, de tamaño compacto, pero temperamento intenso, cuenta con un instinto de caza muy desarrollado que lo vuelve difícil de manejar para quienes no están familiarizados con este tipo de comportamiento. Son perros enérgicos que necesitan explorar y liberar energía a diario. Sin suficiente actividad física, pueden mostrar conductas destructivas o volverse difíciles de controlar.

Por otro lado, el pastor alemán es una de las razas más queridas y admiradas por su capacidad de aprendizaje, pero también una de las más exigentes. Expertos reconocen la devoción que despiertan estos perros, pero advierten sobre la carga que implica criarlos correctamente. Su fuerza, tamaño y necesidad de actividad física hacen que requieran un entorno adecuado y sesiones de entrenamiento constantes. Son ideales para tareas complejas, pero no para quien busca un compañero tranquilo sin mucha exigencia diaria.

Especialistas definen al Malinois como “un pastor alemán con esteroides”, en alusión a su energía y capacidad física. Es un perro muy activo, que necesita largos paseos, juegos exigentes y estímulos mentales frecuentes. Requiere un tutor con experiencia y tiempo, ya que aburrirse o no ser desafiado mentalmente puede desencadenar comportamientos indeseados. Si bien es una raza impresionante en cuanto a habilidades, no es la mejor opción para quienes no están listos para ese nivel de compromiso.

Si bien ninguna raza es inherentemente “mala”, existen niveles de complejidad que pueden dificultar la convivencia si no se cuenta con la preparación adecuada. Por eso, se recomienda investigar en profundidad antes de adoptar, considerando no solo el aspecto del perro, sino su temperamento, necesidades diarias y compatibilidad con el estilo de vida del futuro dueño.