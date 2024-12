"Rimbomante y errático": el perfil de The New Yorker que compara a Javier Milei con Donald Trump

El periodista estadounidense Jon Lee Anderson publicó un extenso perfil sobre el presidente Javier Milei en la revista The New Yorker donde muestra una mirada crítica sobre el mandatario, a quien describe como "un economista libertario dado a provocaciones escandalosas", "rimbombante y errático", que se sintió complacido al ser comparado con "Alex, el personaje psicótico de La naranja mecánica" .

El célebre cronista norteamericano comenzó su texto sobre el Presidente con el relato de una selfie. "En su oficina, adoptó su pose habitual, con el rostro inclinado hacia la buena luz, los labios fruncidos y dos alegres pulgares hacia arriba. La postura me resultó molestamente familiar y luego me di cuenta de que recordaba al personaje psicótico Alex de La naranja mecánica de Stanley Kubrick. '¿Naranja mecánica?', pregunté. Los ojos de Milei brillaron y asintió, riéndose, y luego amablemente retomó la pose ", describió.

Titulado "The other MAGA president" ("El otro presidente MAGA", en relación al eslogan del presidente electo norteamericano Donald Trump de "Make America Great Again", ("Hacer a Estados Unidos grande otra vez"), el artículo de Anderson califica a Milei como "rimbombante y errático" y hace una comparativa entre el libertario y el mandatario de cabello anaranjado.

Sobre la economía, el periodista apunta: "Cuando lo conocí este otoño, había recortado el gasto público en un 30% y había comenzado a reducir la inflación. Pero lo había hecho modificando el pacto entre el Estado argentino y sus ciudadanos: recortando los aumentos del costo de vida para los jubilados, la financiación de la educación y los suministros para los comedores populares en los barrios pobres. Según con quién se hablara, la Argentina de Milei era un paraíso terrenal en ciernes o un avión que se precipitaba hacia el suelo".

"Fuera del trabajo, Milei parece haber llevado una vida solitaria. Al parecer tenía pocos amigos cercanos y pasó una década sin hablar con sus padres. Mariano Fernández, un economista que trabajó con él a partir de 2005, lo recuerda como un solitario; Fernández lo llevó algunas veces a bares, donde Milei, abstemio, pidió jugo. La conversación era generalmente impersonal, centrada en política, perros y, la mayoría de las veces, debates sobre economía", agrega.

Anderson se refirió también a los exabruptos presidenciales. "En público, Milei no limita su ira a la economía. Ha ridiculizado a sus oponentes llamándolos 'culos sucios', ha llamado a Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, 'corrupto' y 'comunista', y ha descrito al papa Francisco, un reformista de modales apacibles, como 'un izquierdista sucio' y 'el representante del diablo en la tierra'", recopiló.

"A medida que Milei se acerca al final de su primer año como presidente, su estabilidad emocional es un tema de especulación nacional y, en un país donde la psicoterapia es una obsesión generalizada, casi todos los que conocí ofrecieron un diagnóstico. La mayoría coincidió en que Milei estaba, como mínimo, desequilibrado", expresó.

El periodista también dedica algunas líneas a la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Es una guerrera cultural ultraconservadora, tan interesada en cuestiones sociales como en las económicas. Menosprecia 'la dictadura de las minorías' y ha enardecido a los defensores de los derechos humanos al instar a reconsiderar la Guerra Sucia. Bajo el gobierno de los Kirchner, se juzgó y encarceló a cientos de oficiales y funcionarios que participaron en el terrorismo de Estado. Villarruel, hija de un teniente coronel argentino, lleva años pidiendo que se recuerde a las fuerzas armadas como las 'otras víctimas' del terrorismo", señaló.

Javier Milei sigue con imagen negativa y más de la mitad desaprueba a su gobierno

Un informe de la consultora Zuban Córdoba expuso que en la previa del primer aniversario de la asunción presidencial de Javier Milei, que se cumplirá el 10 de diciembre, más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno.

El relevamiento, basado en una muestra de 1.800 casos, advirtió que el 52,7% de los argentinos desaprueba la gestión del gobierno de Milei, mientras que el 47,3% respalda a la administración de La Libertad Avanza.

En tanto, mostró que el jefe de Estado tiene una imagen negativa del 52,5% y una positiva del 46,6%. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuenta con una mala imagen del 51,1% y un respaldo del 46,2%.

También, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene un rechazo del 54% y una aprobación del 45,3%. Además, el informe señaló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuenta con una imagen negativa del 57,8% y una positiva del 36,5%.

Por otro lado, el 50,9% consideró que "la dirección a la que va el país desde que asumió Milei" es incorrecta.

Asimismo, manifestó que el 80,7% se encuentra en desacuerdo con la afirmación "el Estado no debería existir y sólo debería gobernar el mercado", el 74,2% apoya que "los ricos deben pagar más impuestos que el resto" y el 80,4% marcó que "el ajuste de Milei lo está pagando la gente".