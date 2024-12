A un año de la asunción de Milei, la ciencia se vuelve a movilizar en contra del ajuste y el desfinanciamiento

Investigadores convocaron a una vigilia en el Polo Científico para denunciar la ofensiva contra la ciencia pública para el el martes 10 de diciembre. "El Presidente sabe que no puede dar la cara frente a los científicos", aseguraron.

"Milei es el responsable del proceso de vaciamiento que estamos atravesando desde CONICET", aseguró Gonzalo Sanz Cerbino, Secretario General Adjunto de la Junta Interna de ATE Conicet Capital en diálogo con C5N y añadió: "Es el responsable de los despidos que hemos sufrido, los recortes de becas, que esté paralizado el financiamiento de toda actividad científica en la Argentina, de que estén cerrados los ingresos a las carreras de investigador científico y de personal de apoyo de CONICET de la brutal reducción salarial que recibimos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ateconicet/status/1863679381282898089&partner=&hide_thread=false VIGILIA EN DEFENSA DEL CONICET y de la Ciencia Pública | Martes 10 de Diciembre



A un año de la asunción del gobierno de Javier Milei, nos convocamos una vez más en el Polo Científico para denunciar la ofensiva contra la ciencia pública que sufrimos a lo largo de este año



+ pic.twitter.com/U9FidfrqBS — ATE CONICET Capital (@ateconicet) December 2, 2024

La situación de malestar y angustia es generalizada: "Milei sabe que no puede dar la cara frente a los científicos, no puede explicarle a los trabajadores y trabajadoras de CONICET qué es lo que está haciendo, cuál es su política hacia el sector científico".

Sanz Cerbino alertó que "el Conicet con esta política, va camino al cierre" y el vaciamiento. Este año se anunciaron 240 becas menos que en 2003, y teniendo en cuenta el período 2013-2023, es el piso más bajo de los últimos diez años. Eso no es todo, sino que científicos y científicas son atacados por el Gobierno mediante una campaña de desprestigio a uno de los organismos científicos con más renombre de América Latina.

En la vigilia participarán científicos, investigadores, trabajadores, entre otros, ven a realizar una choripaneada, música y artistas en vivo desde las 18:00. "Vamos a estar de pie defendiendo al CONICET, defendiendo el organismo en el que trabajamos, repudiando este año de política de vaciamiento, no solo de CONICET, sino de todos los organismos científicos del gobierno de Javier Milei", remarcó.

La visita de Javier Milei al Polo Científico y Tecnológico en el marco de la Semana de la Inteligencia Artificial

El lunes pasado, Javier Milei visitó el Polo Científico y Tecnológico y fue recibido por varios carteles que decían "Milei y Francos no son bienvenidos en el Polo Científico", "No al recorte de becas", " Renovación de todos los contratos, basta de precarización, pase a planta permanente" y "No al vaciamiento del Conicet".

Durante la semana se realiza la Semana de la Inteligencia Artificial, convocado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. "Ayer teníamos el dato desde el gremio de que iba a participar Javier Milei junto a Guillermo Francos, no se anunció públicamente, no estaba en la grilla, pero igualmente los trabajadores de ATE Conicet Capital Federal concurrimos a expresar nuestro repudio", explicó Sanz Cerbino.

Gonzalo contó que Milei tuvo que entrar y retirarse por una puerta trasera mientras los trabajadores protestaban en el ingreso general. Para este evento, el secretario general aseguró que "paradójicamente, no cuenta con la presencia entre los diversos paneles y charlas que se van a realizar de ningún investigador ni investigadora de CONICET en el área de sistemas de ciencias de la computación".

"No hay tampoco ningún investigador o investigadora de las universidades públicas argentinas, el evento se llenó con funcionarios, con representantes de empresas privadas y con expositores de universidades extranjeras", sentenció.