"Pinocho con micrófono": el nuevo cruce entre Javier Milei y Marcelo Bonelli

El periodista había criticado el video difundido por Presidencia y el mandatario lo trató de "mentiroso serial". "Es parte del problema y no de la solución", lo acusó. También le respondió Agustín Laje, quien es la cara visible del material audiovisual.

Todo comenzó con lo expresado por parte del periodista Marcelo Bonelli en Radio Mitre. “Vos no podés desconocer hechos para dar esa batalla cultural. Hay un hecho histórico, desaparecidos comprobados por la Justicia, la junta militar tuvo un juicio histórico que todo el mundo aplaudió y hubo hechos que tuvieron los jefes terroristas detenidos. Podés hacer un revisionismo, pero no podés desconocer hechos de la historia y el video de Laje desconoce hechos de la historia o intenta desconocer. Es una mentira, si vos decís no son 30 mil…”, expresó el periodista.