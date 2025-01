Patricia Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri: "Que decida si es oficialista u opositor"

"Todo lo que sume a un acuerdo profundo de cambio es importante", señaló la ministra de Seguridad. No obstante, marcó que la administración de La Libertad Avanza "ya tiene un plan, una dirección, una gestión e ideas".

En tal sentido, se refirió a la posición del presidente del PRO: "Me parece que tiene que definirse en otro lugar para que realmente sea una acuerdo en el que todo el mundo gane, pero, sobre todo, gane el país; que lo que se suma sea para que todos tiren más fuerte del carro".

Por otro lado, En diálogo con Radio Rivadavia evitó hacer alusión a las internas en el partido amarillo. "No quiero hablar tanto del PRO porque soy parte del Gobierno y todo se lee en término de pelea y no es lo que a mí me interesa. Eso lo va a decir la historia de las próximas elecciones", manifestó.

Mauricio Macri Patricia Bullrich Patricia Bullrich junto a Mauricio Macri.

Patricia Bullrich: "Esperemos que el 10 de enero en Venezuela se abran las cárceles y liberen a los presos políticos"

La ministra de la Seguridad, Patricia Bullrich expresó su preocupación por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo por el régimen de Nicolás Maduro, y fue cauta a la hora de analizar los pasos a seguir: "Ojalá que el 10 se abran las puertas de las cárceles y salgan todos los presos políticos", expresó.

En una entrevista a Todo Noticias, la titular de la cartera de Seguridad aseguró que no tomará "medidas extraordinarias" hasta el próximo viernes, día en el cual Maduro anunció que asumirá la presidencia: "Nuestro único pedido es que devuelvan a Nahuel Gallo".

Además, dio detalles de los presos políticos en Venezuela: "Son casi 2.000, entre los cuales el mismo régimen reconoció que tiene 125 extranjeros". Además, agregó: "Han hecho canjes de presos, acusados por lavado de dinero. Cambiaron al narcotraficante Alex Saab por diez norteamericanos. Es decir que su objetivo es tomar gente para hacer un canje".

En cuanto a la polémica por el Sudamericano Sub 20, Bullrich aseguró: "Vamos a hacer lo que la Conmebol diga por ahora, por ahí mañana cambia. Pero por ahora se juega en Venezuela. Si hay dictadura con lo que nos pasó a nosotros, yo realmente recomendaría que el equipo argentino".