Alejandro Bercovich: "Argentina está regalada porque no tiene reservas en el Banco Central"

" Argentina está regalada porque no tiene reservas en el Banco Central . No terminó de solucionarse ni siquiera con el préstamo del FMI, que se entregó fuera de regla y se adelantó casi en su totalidad, a pesar de que la mitad del directorio del organismo advirtió que no se podía hacer porque en Argentina ya se fumaron una vez 45 mil millones de dólares ", describió el periodista de C5N .

En tal sentido, el comunicador expuso que "Caputo habló de que necesita más circulante, ya que para que la economía crezca necesita más pesos, pero como se ataron a no emitir y a no comprar reservas por imposición del FMI, ahora quiere poner a circular los dólares. Pero no los del BCRA o los del FMI, sino los tuyos. Caputo volvió con algo que había mencionado, la posibilidad de dolarizar con la nuestra, específicamente los que están en el colchón".

"Hay otro gran inconveniente, no están declarados los del colchón y de las cajas de seguridad. La estimación de que hay un medio PBI, no está contabilizado. (...) Entonces, si no los tiene declarados, ¿cómo los va a sacar para comprar una casa? (...) En Economía están trabajando 24x7 para sacar un as bajo la manga...", informó el especialista en asuntos económicos.

"Trump quiere cobrar rápido y por adelantado el préstamo del FMI"

Alvin Holsey EEUU El militar estadounidense que visitó de manera exclusiva la Argentina.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, visitó la Argentina durante la semana pasada, se reunió con el presidente Javier Milei y luego viajó hacia Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego. Allí observó la situación del sur del país.

"Hosley viajó con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos hacia Tierra del Fuego. En un contexto en el que la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, habló hace un mes de la posibilidad de que EEUU financie e instale una base multipropósito que funcionaría como centro de abastecimiento de las 13 bases argentinas en la Antártida y de otras bases extranjeras", explicó Bercovich.

Durante su editorial, el periodista indicó que "EEUU pondría la plata, pero ganaría acceso. Villarruel lo presentó como algo que permitiría proteger el recurso ictícola de Argentina. Una costa tan grande y una plataforma grande es difícil de patrullar para las FFAA y los radares, pero el brazo amigo de EEUU tiene como trasfondo la disputa geopolítica con China por los accesos transoceánicos".

"¿Quién está preocupado por la presencia de China en Tierra del Fuego y en Chile? Es Donald Trump, le declaró una guerra abierta a Beijing y a poquito de darle a Milei un nuevo préstamo, fuera de regla, como había hecho con Macri, al parecer quiere cobrar rápido y por adelantado ese favor", reflexionó el conductor de C5N.