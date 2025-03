Milei: el libertario en su laberinto

La calle convulsionada por los estragos del ajuste, una oposición que no hace pie en los armados electorales pero que comienza a aprovechar los espacios que deja el gobierno en Congreso y las tensiones del sector financiero frente a las inconsistencias del plan Caputo marcan el presente político de La Libertad Avanza.

Lejos de planteos apocalípticos o de ver en el horizonte situaciones terminales, los hechos de los últimos días han reforzado la noción de crisis. El Gobierno ha perdido la agenda, luce timorato a la hora de enfrentar situaciones como la de Bahía Blanca, soporta corridas financieras cada vez más frecuentes por la dilación del acuerdo con el Fondo y, en los temas en los que pretende mostrarse firme, se lanza a una deriva autoritaria cada vez más peligrosa.

Se da un juego de opuestos. El año 2024 terminó muy bien para el oficialismo, contrariamente a lo que se creía en su inicio y, al revés, 2025 comienza mucho peor de lo que se esperaba. La visita tardía del presidente a Bahía el miércoles y los episodios posteriores son una buena muestra de la tendencia. Milei estuvo poco más de dos horas en la ciudad, escuchó de lejos las quejas de los damnificados por el desastre, no logró construir una narrativa que justificara su ausencia durante seis días en un tema tan trascendente y ni siquiera pudo ocultar su gesto de estar a desgano en el lugar. La aparición del primer mandatario se produjo después de que la ex presidenta Cristina Kirchner se lo reclamara y la proclama del envío de fondos para la ciudad, después de que el gobernador Axel Kicilloff hiciera un anuncio en este sentido. Tarde y mal. Durante una semana, el presidente había descansado en la ubicuidad proselitista de Patricia Bullrich sin reparar que algunas presencias no pueden ser reemplazadas.

Por la tarde de ese mismo miércoles, frente a la manifestación por los jubilados, volvió a hacer lo mismo y los resultados están a la vista. La hoy superministra desató una represión salvaje que terminó con un reportero gráfico que lucha por su vida, una importante cantidad de personas heridas -muchos de ellos, ancianos- y un centenar de detenidos sin ninguna razón más que la de manifestarse.

Dentro del Congreso, las cosas no estaban mejor. La oposición logró un emplazamiento a comisiones en Diputados para que se trate el escándalo de la estafa de San Valentín, consiguió la declaración de emergencia para Bahía y se aprestaba a avanzar sobre las facultades delegadas de Milei. En ese mismo momento, diputados libertarios provocaron un escándalo que el presidente Martín Menem aprovechó para suspender, de modo ilegal, la sesión. Durante varias horas, adentro y afuera del Congreso, las garantías más mínimas del Estado de derecho, la Democracia y la República estuvieron suspendidas.

La oposición parlamentaria tendrá, las próximas semanas, varias oportunidades para aprovechar las flaquezas del gobierno y asestarle un par de golpes en temas sensibles como la cripto estafa y el pliego de los dos jueces de la Corte. Es cierto que tuvo oportunidades similares en 2024 y casi no las aprovechó. La maquinaria de cooptación de voluntades del oficialismo funcionó, por momentos, a la perfección.

También es verdad que el año electoral puede darle a los libertarios más alegrías que preocupaciones, si analizamos las profundas heridas que la fallida experiencia del Frente de Todos y la derrota en 2023 dejaron en el peronismo.

Axel Kicilloff acaba de anunciar la fecha de las PASO y se debate entre mostrar autonomía o rendirse al liderazgo de Cristina Kirchner. Sergio Massa reapareció en un acto del Frente Renovador y habló de tener “la humildad de entender que no importa cuál es el rol personal” que toque en la construcción de una alternativa. En las primeras cinco elecciones del año, el justicialismo irá dividido en dos o más listas.

Santa Fe tendrá elección de convencionales constituyentes el 13 de abril, en tanto que en Jujuy, Chaco, San Luis y Salta convocaron a comicios provinciales para el 11 de mayo. El caso de Chaco es significativo porque el gobernador radical Leandro Zdero fue el primero en anunciar su alianza con La libertad avanza. La subordinación de Zdero al liderazgo mesopotámico de Gustavo Valdés anticipa que el correntino hará lo mismo más temprano que tarde.

Pero, para aprovechar estas posibilidades electorales, Milei y su gobierno deben sortear días de incertidumbre financiera y convulsión social.

Todo indica que la marcha de los jubilados será este miércoles tan masiva como el pasado, la CGT comienza a desplegar a regañadientes un cronograma que incluye un paro general y el acuerdo con el FMI no llega.

El viernes, el mercado financiero obligó al Banco Central a vender U$S 474 millones, en la mayor intervención del año, que se reflejará el lunes con una caída de las Reservas Internacionales por debajo de los U$S 27.000 millones. A este ritmo de pérdida de reservas el plan para mantener el dólar pisado y contener la inflación con eso -y con el enfriamiento glacial de la Economía- peligran aún con la ayuda del FMI. De hecho, todo indica que la tardanza en cerrar el acuerdo está más relacionada con las dudas acerca de la sostenibilidad del ajuste que un pedido de devaluación o el levantamiento del cepo.

Cualquiera sabe que, con las frágiles condiciones actuales, liberar por completo el mercado de cambios sería suicida. El viernes también se conoció el número de inflación, un 2,4 %, un poco por encima del mes anterior. Un comentario del presidente generó burlas en redes sociales: “Si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne (vacuna), la tasa de inflación hubiera sido del 1,8%”.

Más allá de lo estrambótico del argumento, la reacción de quienes lo fustigaron muestra la tendencia señalada al principio. El presidente y su gobierno comienzan a perder iniciativa hasta en terrenos que manejaban a la perfección, como las redes y los medios ultra oficialistas. La visita a Expoagro del viernes tuvo mucho de electoral pero también de blindaje, al mostrar a quienes Milei cree que lo ayudarán a profundizar y saldar positivamente el año electoral. José Luis Espert será seguramente quien encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, Manuel Adorni probablemente podría hacer lo propio en la ciudad y Patricia Bullrich estará muy presente también en la campaña de capital.