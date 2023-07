Massa apuntó a la oposición: "Cuando hablan de ajuste plantean quitar oportunidades"

Pidió además a "quienes perdieron la confianza" que "vuelvan a dar la oportunidad" en las elecciones.

"A los que nos perdieron la confianza, que nos vuelvan a dar la oportunidad. Estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores, a pedir disculpas pero sobre todas las cosas, a pelear por nuestra patria", afirmó.

Massa agregó que entregar viviendas es "un derecho para toda la vida" y valoró que otorgar una escritura constituye "momentos que son para siempre, para toda la vida".

"Estos son derechos para toda la vida y explica cuál es el rol del Estado al construir igualdad de oportunidades", destacó.

Massa afirmó que "hoy me volvieron a sacar otro compromiso, porque somos convencidos de que la inversión pública no solamente genera trabajo, sino que tiene que mejorar la calidad de vida. Hay una deuda que tenemos que pagar ahora para que nuestros hijos no lo sufran en el futuro, es la deuda ambiental. Sé que se las habían prometido allá por el 2016, como tantas otras cosas que no les cumplieron".

"Vamos a iniciar el trámite para construir la planta de tratamiento cloacal de Paraná y el Gran Paraná para que no siga la ciudad tirando al río los desechos cloacales porque cuidar el medio ambiente es cuidar el lugar en el que vivimos", agregó.

"Voy a defender el futuro de la Patria con el derecho a la vivienda digna. Cada vez que aparece una difícil, no soy de los que se esconde, soy de los que va al frente porque amo mi Patria, porque creo que este país es maravilloso y necesita que pongamos en diálogo y con firmeza, liderazgo para sacarlo definitivamente adelante", concluyó.