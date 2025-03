Marcela Pagano denunció a Martín Menem: "Me hostigaron y me amenazaron estando embarazada"

Oscar Zago respondió al particular pedido de disculpas de Lisandro Almirón: "No soy besuqueiro"

En un mano a mano con Jorge Rial, la diputada de La Libertad Avanza aseguró que Martín Menem "tiene un interés claro en dejar de lado a un montón de personas que militamos a Javier Milei porque no le conviene". " Está trabajando para su propia construcción política, no para Milei ", afirmó y denunció que "no nos deja presentar proyectos de ley".

"En pos de su proyecto está haciendo un montón de trampas que tienen el sabor más rancio de la vieja política", señaló, al tiempo que relató las acciones ejercidas por el titular de Diputados: "Le hizo una trampa a Oscar Zago para sacarlo como jefe de bloque porque entorpecía su gestión o sus intenciones. Hizo lo mismo con Lourdes Arrieta a quien apuntaron por filtrar información. Creo que hizo lo mismo con otros a quien no quiero exponerlos".

Además, sostuvo que las diferencias comenzaron "cuando me eligen al frente de la comisión de Juicio Político, donde él evidentemente tenía alguna ambición". Al respecto, resaltó que aunque "hace unos pocos días cayó su vigencia", esa comisión "tenía en sus manos el juicio a la Corte (Suprema). Tener en las manos el poder de manejar esa comisión también daba cierto lobby ante la Justicia".

"Durante un año le presenté la renuncia a Martín Menem a la presidencia y no me la aceptó. Está empeñado en que desconozca un acta de constitución de esa comisión, que está firmada por diputados con mucho prestigio. Lo que él me pide es ilegal: que la rompa y desconozca el acta", reveló, al tiempo que mostró una copia del documento en cuestión. "Se quiere llevar puesta una institución", sostuvo.

Por otra parte, le respondió a su compañero de bloque Lisandro Almirón quien aseguró que su reacción en el recinto fue hormonal: "Uno tiene que entender que ella hace poco fue mamá y hay que ser respetuoso en ese sentido". "Si está tan preocupado por mi maternidad, se hubiera ocupado cuando ellos mismos filtraron algo que no sabía mi familia: que yo tenía un embarazo de riesgo. Me hostigaron, me acosaron y me apretaron y termino internada", expresó.

Entonces expuso "un episodio muy feo" por la presión que ejerció Menem: "La noche anterior a que yo quede internada, recibo un llamado de él que quería venir a mi casa a toda costa, era casi madrugada... No tengo una relación personal con él... Quería que rompa el acta".

En este punto, se refirió a "la manera en que se está manejando en la conducción de la Cámara" y la calificó de "hostil". "Cierra micrófonos; nunca me da la palabra, no se la da a nadie. Si no le pido la interrupción a otro diputado, de otro bloque, no me permiten hablar. Cuando algo no le gusta, apaga el micrófono", detalló.

"Está organizando un bloque oficialista, con los problemas que tenemos en el país, como si fuera una estudiantina. Haciéndole bullying a la gente que le cae mal o que no le responde con fe ciega. Esto no es lo que vinimos a hacer", agregó y cuestionó los manejos del riojano y su entorno: "Son tan infantiles que arman chats paralelos todo el tiempo y se confunden. Mandan un mensaje creyendo que es un chat en el que yo no estoy y después mandan otro. Son tan torpes".

Por último, desligó de estas discusiones internas a Javier Milei ya que "tiene cuestiones más importantes de que ocuparse", aunque alertó que las formas de Martín Menem "puede entorpecer futuros acuerdos con su forma de dirigirse a ciertos diputados".