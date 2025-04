Manuel Adorni explicó por qué no hubo alianza con el PRO y no descartó ser jefe de Gobierno en 2027 El vocero presidencial y candidato a legislador porteño aseguró que el partido que comanda Mauricio Macri "quedó obsoleto" y "hace falta motosierra". "Hay una agenda más cercana a ideas de izquierda o comunistas que a las ideas de la libertad", sostuvo. Por







Adorni afirmó que ocupará el cargo que "el Presidente pida".

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, explicó que su partido no formó una alianza electoral con el PRO porque "está claro que la agenda no es la misma" y no descartó postularse para jefe de Gobierno en 2027 si el presidente Javier Milei se lo pide.

"El Presidente ganó las elecciones por una agenda determinada, con ideas determinadas, y es lo que entendemos que no está sucediendo en la Ciudad", afirmó. Si bien aclaró que el "enemigo" no es el partido que encabeza Mauricio Macri, sino el kirchnerismo, señaló que "lo cierto es que en la Ciudad no compartimos agenda".