Luis Caputo, a los empresarios: "Tienen que ser magos para sobrevivir con los impuestos que les cobramos"

"Argentina siempre le ha ido mal porque hacía las cosas mal", señaló al comienzo de su participación para referirse a la actualidad económica. En esa línea, reiteró que "se heredó una situación que es la combinación de las últimas tres peores crisis".

Por el contrario, destacó el rol de Javier Milei ya que "ayuda un montón porque se ha convertido en una figura mundial y llama mucho la atención". Incluso, afirmó que "inversiones que hubieran tardado años en venir, hoy se están anunciando en tiempo récord".

Luego de pedirles a los empresarios "confianza" y "apoyar esto que se está haciendo", resaltó que "hemos conseguido el apoyo de los gobernadores para 'pasar' la Ley Bases" y que "el RIGI va a favorecer a las grandes empresas y a las pymes". Entonces, aseguró: "Van a crecer sus empresas porque le vamos a ir sacando el pie de encima de manera que cada vez puedan operar de forma competitiva".

Con respecto a esto, calificó como "absurda" la cantidad de impuestos que existen y enumeró "doble IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos, retenciones a las importaciones". "La verdad tienen que ser magos para sobrevivir con todos los impuestos que les cobramos", lanzó ante la mirada atenta de los presentes.

"No bajamos impuestos porque no podemos. Para poder bajar impuestos tenemos que tener superávit; eso les garantizamos que vamos a hacer", aseveró y luego continuó: "No hay alternativa en Argentina. El no tener credibilidad quita esos grados de libertad. La restricción presupuestaria va a seguir estando porque no nos podemos dar el lujo durante muchos años de violarla".

"Para tener superávit necesitamos que la economía crezca", sostuvo al tiempo que destacó que "ya no hay mas déficit fiscal, cuasifiscal, no hay emisión de pesos". "Esto es inédito. Hay superávit financiero, comercial, de cuenta corriente, energético", concluyó.

Durante el encuentro, el ministro de Economía firmó un acuerdo con el gobierno de Salta para concretar el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la provincia, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El mismo llevará el servicio a vecinos de siete localidades de Salta y Tucumán en un recorrido de 200 kilómetros por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, más la localidad tucumana San Pedro de Colalao, con impacto para los sectores económico, productivo y turístico.

"El objetivo es financiar la capacitación de individuos y empresas mediante la capacitación, el diseño, desarrollo y puesta en marcha de los dos Polos Tecnológicos. El crédito permitirá fortalecer sectores con potencial de crecimiento, empleo e internacionalización", destacó Sáenz en su cuenta en X.