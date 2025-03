Inminente abandono en Gran Hermano: "Ahora hablo y me bajo, ya está..."

Luego de descubrir que Katia había hecho mal su parte de la prueba semanal, la propia Tana señaló: "Y bueno, háganlo ustedes. Hablo con Gran Hermano y yo me bajo. Nadie lo hace a propósito ni para cagarse de hambre. Algunos tenemos (sic) más memoria y otros no. Sino hablo con Gran Hermano y listo, lo hacen ustedes. No todos tenemos la misma coeficiencia". De esta manera, buscó hacerse la víctima para no recibir críticas y fue aún peor.