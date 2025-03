Cris Morena explotó por las críticas que la responsabilizan por la muerte de su hija Romina Yan

En diálogo con Oriana Sabatini para el ciclo A dónde vamos cuando soñamos de Infobae, Cris Morena fue consultada por su relación con su hija y aprovechó para desahogarse. "En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación , que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija , ¿no?", señaló en un primer lugar.

Casi inmediatamente, la propia productora conectó este tema con las constantes críticas: "Bueno, dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca". Con estas palabras, desmintió definitivamente el rumor que se hizo viral en más de una ocasión.

Para finalizar, Cris Morena se mostró tranquila por su accionar en las diferentes producciones en las que trabajó. "No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia. Y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es y tratar de ser otro", concluyó.

Cris Morena reveló que está en contacto con Romina Yan: cómo lo hace

La productora Cris Morena reveló que tiene un ritual para comunicarse con su hija fallecida Romina Yan, algo que sorprendió a propios y ajenos en el marco de la espiritualidad.