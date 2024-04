Liliana Heker: "El libro es un justo representante de todo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura"

Y prosiguió: "(...) donde la investigación científica y tecnológica y el ejercicio de la ciencia y la tecnología están siendo devastados, toda institución o medio que favorece el desarrollo y la difusión de la cultura ha sido desvirtuado o borrado, se entregan las riquezas naturales y el Estado aparece ausente aún en caso de epidemia".

"Confieso que más de una vez una noticia de último momento hizo tambalear este texto mío aún antes de que empezara a darle forma y sin embargo acá estoy, celebrando, como hace medio siglo en mi primera feria, el estar rodeada de libros y de una concurrencia que sospecho en buena medida viene acá porque está buscando algo preciso o difuso que espera encontrar en un libro", expresó la autora de El fin de la historia y Zona de clivaje, entre otras grandes obras.

"El libro tiene una significación muy especial en estos momentos por la inagotable diversidad de posibilidades que implica y por ser el exponente de una amplísimo registro del conocimiento y del arte me parece atinado instalarlo como un justo representante de todo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura. Reivindicarlo entonces se me hace una cuestión imperiosa y no como autora, aunque la escritura sea el trabajo que amo", agregó.

Más adelante en su discurso recordó un texto que escribió para los 40 años del retorno de la democracia en la Argentina en el que consideró que una democracia plena implica un pueblo soberano. "Para que un pueblo sea realmente soberano tiene que estar en condiciones de elegir libremente no solo a sus gobernantes sino también su destino. Para eso se necesita igualdad de oportunidades. Que cada habitante haya recibido y reciba una alimentación completa y nutritiva, que pueda acceder a una excelente educación en todos los niveles, que su salud esté protegida, que pueda conseguir un trabajo que cubra sus necesidad, que tenga una vivienda decente", manifestó.

"¿Hemos alcanzado en estos 40 años esa meta mínima? basta con mirar a nuestro alrededor para saber que no. Hay mucha miseria y eso implica que parte del pueblo no es soberano, que no actúa por decisión sino por desesperación", puntualizó.

LIliana Heker repudió el ajuste a la cultura

En otro pasaje de su intervención, Heker repudió la intención del Gobierno "de socavar o suprimir toda institución o medio de comunicación que favorezca o divulgue el conocimiento, el desarrollo científico, la creación artística y la formación universitaria".

En ese sentido, indicó que en una primera instancia se interpretó que esa decisión del Gobierno respondía a "una estrategia de distracción" para que pasaran a segundo plano medidas más graves como podría ser la venta de nuestras riquezas naturales y empresas estatales o la destrucción de la industria nacional y de las pymes en favor de los grandes monopolios.

"Una explicación tan ingenua solo podría estar provocada por la perplejidad inicial o tal vez fue una manera de eludir toda asociación con la frase tan temible que se le atribuye a Joseph Goebbels 'cuando oigo la palabra cultura, saco la pistola0'” .

Luego reflexionó sobre las explicaciones de los propios funcionarios del Gobierno, que indicaron que el cierre de instituciones y medios culturales respondía a que se llevaban los recursos que debían estar destinados a los niños hambrientos, argumentó que consideró sospechoso por varios motivos. "Con solo explorar mínimamente el modo que se financian buena parte de estas instituciones se podría advertir que eliminarlas no va a siquiera atenuar el problema del hambre. En segundo lugar, de acuerdo a las políticas que se están llevando a cabo el hambre en sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad no parecen ser una cuestión de interés para el gobierno", afirmó.

"El haber dejado de enviar recursos para los comedores comunitarios resulta una prueba bastante nítida aunque no es la única. Vi la interminable cola que se formó para acceder a una ración de alimentos al día siguiente de que se anunciara, de manera algo demencial, que cada necesitado debería solicitar por las suyas su ración al ministerio de Capital Humano. 20 cuadras tenía la cola y nunca se atendió a nadie. Semejante crueldad es difícil de ocurrir pero ocurrió. Cómo se puede no reaccionar ante una falta tan evidente del más mínimo respeto por un semejante y entendí dos cosas, para la funcionaria los que estaban haciendo esa cola no eran sus semejantes. resistirse a ver la realidad como es puede ser una salida cuando no se ve otra salida", señaló.

Así, la escritora aseguró que el verdadero objetivo del ataque a la cultura es reducir al máximo el número de "los que saben leer la realidad para apocar al adversario potencial".