La repudiable reacción de un diputado de La Libertad Avanza por los recortes del PAMI

El legislador salteño Julio Moreno Ovalle defendió la medida del gobierno de Javier Milei sobre las limitaciones a los remedios gratuitos y los nuevos requisitos que deben cumplir los adultos mayores. "No me parece para tanto", subrayó.

Jubilado

A pesar de las críticas, Moreno Ovalle intentó minimizar la situación en diálogo con El Destape: "Mire, le garantizo que en definitiva, de alguna manera, se podría solucionar. A través de otras leyes, propuestas. No lo veo tan difícil".

El periodista insistió en la gravedad del asunto, recordando el impacto real en los jubilados: "Usted no se imagina que un jubilado que hoy cobra $400mil va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer. Para la presión, para el corazón, para el colesterol, sin el cual no puede vivir".

El legislador agregó: "Es un tema de alta sensibilidad, pero es uno de los tantos temas para preocuparnos. No creo que tenga la sensibilidad que usted (en referencia al periodista que lo estaba entrevistando) le está dando en este momento".

"No creo que los jubilados se mueran por esto. Esa persona puede tener parientes o gente que la pueda ayudar. No es para tanto", concluyó.

Recorte de medicamentos gratuitos de PAMI: advierten que "vienen por un genocidio de los mayores"

El recorte de medicamentos gratuitos de PAMI afecta directamente a los jubilados, ya que solamente aquellos que cobren 1,5 haberes previsionales mínimos podrán realizar el nuevo trámite para sostener el beneficio, mientras que los remedios más consumidos acumulan un aumento interanual del 194%.

"Vienen por un genocidio de los mayores", aseguró Noemí Fernández, Presidenta del Centro de Jubilados de ATE Capital, en diálogo con Jorge Rial para Argenzuela por Radio 10.

Esto ocurre en paralelo mientras los medicamentos continúan en aumento, según un informe realizado por el Centro de Estudios Políticos para personas mayores (CEPPEMA), Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), desde noviembre 2023 a noviembre 2024 registraron una inflación acumulada del 340,7%, muy por encima del aumento promedio de 210,7% de los precios de venta al público.

Medicamentos fármacos drogas farmacia pastillas Télam

"No me hicieron ningún descuento, me cobraron todo, compré un antibiótico y unas vitaminas. Con el antibiótico antes no me cobraban nada", explicó una jubilada que cobra la mínima para la pantalla de C5N. "No sé manejar mucho la tecnología, así que estoy perdida con eso, pero tampoco tengo nadie que me ayude", argumentó en relación con el trámite que se puede realizar para mantener el subsidio, de manera online o directamente en la oficina de PAMI.

En esa línea, Fernández añadió "nosotros no estamos pidiendo por favor, es un derecho adquirido por 30 o 40 años, que hemos hecho nuestro aporte, es de una perversión, una crueldad para con todas las personas mayores que dependen de la medicación".

Noemí retrató la situación que deben pasar adultos mayores que no tienen hijos o vecinos que los ayuden y, que se encuentran solos frente a estos recortes en PAMI que no pueden hacerle frente. "¿Quién puede vivir con 300 mil pesos?", preguntó la jubilada.