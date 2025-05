La trama detrás del escándalo por coimas en el PAMI que agita la interna en La Libertad Avanza

En el informe, se reveló que en los últimos días desplazaron a Alberto Pascual, que se desempeñaba como jefe del PAMI en la localidad bonaerense de Junín, y era también el armador de La Libertad Avanza para la cuarta sección electoral en la provincia y respondía a Pareja, operador mileísta en provincia de Buenos Aires.

"Las diferencias que hay en La Libertad Avanza apuntan a todos dirigentes y responsables del PAMI puestos por Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Se mencionan a todos los referentes bonaerense del karinismo en la agencia estatal", concluyó el periodista.

pami comunicado

En tanto, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados anunció que acaba de iniciar una revisión integral de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones con el objetivo de eliminar prácticas discrecionales, que según afirma un comunicado de la entidad fueron "heredadas de gestiones anteriores".

Según detallaron desde el organismo, "durante años el PAMI fue utilizado con fines políticos, estableciendo estructuras clientelares en distintas regiones del país y convirtiendo al Instituto en una herramienta para negocios privados al margen de la ley". Con esta iniciativa, la actual gestión busca poner fin a estas dinámicas mediante una política centrada en el "orden institucional, la transparencia y el control del uso de los recursos".

De acuerdo a lo informado en el comunicado, uno de los hallazgos más relevantes en esta etapa inicial fue el uso excesivo de las denominadas “vías de excepción” para la entrega de medicamentos e insumos. Este mecanismo, que debería utilizarse solo en casos extraordinarios, se aplicaba con frecuencia para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, lo que generaba un "contexto propicio para la falta de transparencia y posibles desvíos de fondos públicos".

Sebastián Pareja y Javier Milei Sebastián Pareja, armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Interna en el PAMI: el apuro del director ejecutivo por revisar "el elevado uso de las vías de excepción"

Por su parte, Esteban Leguizamo, director ejecutivo del organismo nacional, busca “cortar de raíz las irregularidades en la compra y provisión de insumos”, un mecanismo utilizado reiteradamente por el mandatario en gestiones pasadas.

El funcionario fue nombrado titular del PAMI por el presidente Javier Milei ni bien asumió a fines del 2023. Reconocido en el ámbito sanitario, Leguizamo se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) VI de la entidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más grande de la agencia gubernamental.

Durante esa gestión, el ahora titular del PAMI hizo uso en reiteradas ocasiones de las “vías de excepción”, un mecanismo que debe utilizarse solo en circunstancias excepcionales para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos.

esteban leguízamo Esteban Leguizamo asumió al frente del PAMI en diciembre de 2023.

En 2022, Leguizamo, en ese momento titular de la UGL en Capital, había sido denunciado por la legisladora porteña Graciela Ocaña, y el ministro de Defensa, Luis Petri, en una causa por supuestos desvíos de fondos de la central de jubilados en favor de entidades que responden a La Cámpora, pero finalmente se dictó la falta de mérito.

A fines de 2024, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y Leguizamo fueron llamados en dos oportunidades “a los fines de que informen sobre diversas cuestiones relacionadas con el acceso a medicamentos de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)". Jamás se presentaron.

Escándalo por coimas en La Libertad Avanza: una arrepentida reveló que le pedían plata y firmas ilegales

Viviana Aguirre, diputada provincial suplente y excoordinadora contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII de PAMI, denunció que la hicieron renunciar a su trabajo para convertirse en "directora" del organismo, pero que debía entregar "un millón de pesos de retorno". Además, vinculó a Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.

"En mi caso eh creí que Javier Milei iba realmente a cambiar el país. Era la primera vez que me metía dentro de la política. Hice caso, puse más de $15 millones para la campaña de mi bolsillo, junto al doctor Raúl Simoneto", relató este lunes la exfuncionaria, en diálogo con Radio 10.

El monto, según detalló, se debe a que "hay muchos gastos en café, en viajes, en reuniones". Además, reveló que "fui fiscal general y puse muchos fiscales en la ciudad de la Plata en paralelo a Carolina Píparo, porque ella no te dejaba tampoco trabajar". "Tuve que hablar con Javier que me dio la derecha para poder seguir un segundo camino para poder fiscalizar y poder trabajar", señaló.

Embed - DENUNCIAS DE CAJAS NEGRAS EN TODO EL PAÍS | Viviana Aguirre en #MañanaSylvestre

En cuanto a las ventas de candidaturas denunciadas en LLA, Aguirre develó que "me avisaron que Pareja las vendía a u$s100". "En mi caso no me pasó, me dio una mano Carlos Kikuchi para para poder estar en en la lista, obviamente por mi trabajo. Yo no tuve que comprar el cargo, los $15 millones que puse fueron para la logística de la campaña", añadió.

"Kikuchi se separó en el momento en que se dio cuenta que la cosa venía mal. No era lo que el Presidente nos había dicho que iba a hacer, obviamente terminar con la casta, que todos sabemos que la casta la sigue teniendo y siguen metiendo casta y sobre todo gente muy mala, con el narcotráfico, con violaciones, con maltrato a las mujeres. Ustedes verán todo el prontuario que tienen ellos dentro de LLA", apuntó.

"En ese momento Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Pareja, me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo, 'Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno', pedían del 5% en adelante según el sueldo y que firmara papeles ilegales", afirmó la mujer.

Además, Aguirre denunció un sistema sistemático de corrupción en el manejo de fondos del PAMI: "Los desvíos se manejan desde PAMI central. Se arregla con prestadores médicos, geriátricos, centros de día. Cobran aparte por servicios que el PAMI ya cubre al 100%. Es una estafa".