Recorte de medicamentos gratuitos de PAMI: advierten que "vienen por un genocidio de los mayores"

Esto ocurre en paralelo mientras los medicamentos continúan en aumento, según un informe realizado por el Centro de Estudios Políticos para personas mayores (CEPPEMA), Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), desde noviembre 2023 a noviembre 2024 registraron una inflación acumulada del 340,7%, muy por encima del aumento promedio de 210,7% de los precios de venta al público.

Embed - "NO PEDIMOS NADA, SON DERECHOS ADQUIRIDOS" | Noemí Fernández en #Argenzuela

"No me hicieron ningún descuento, me cobraron todo, compré un antibiótico y unas vitaminas. Con el antibiótico antes no me cobraban nada", explicó una jubilada que cobra la mínima para la pantalla de C5N. "No sé manejar mucho la tecnología, así que estoy perdida con eso, pero tampoco tengo nadie que me ayude", argumentó en relación con el trámite que se puede realizar para mantener el subsidio, de manera online o directamente en la oficina de PAMI.

En esa línea, Fernández añadió "nosotros no estamos pidiendo por favor, es un derecho adquirido por 30 o 40 años, que hemos hecho nuestro aporte, es de una perversión, una crueldad para con todas las personas mayores que dependen de la medicación".

Noemí retrató la situación que deben pasar adultos mayores que no tienen hijos o vecinos que los ayuden y, que se encuentran solos frente a estos recortes en PAMI que no pueden hacerle frente. "¿Quién puede vivir con 300 mil pesos?", preguntó la jubilada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

"Hay un tema que es absolutamente cultural, en la sociedad, cuando uno deja de producir uno se convierte en un lastre", remarcó Fernández y subrayó que los jubilados son "un capital social, que participa activamente en nuestra propia comunidad".

Por eso, el próximo jueves 5 de diciembre realizarán un paro y movilización hacia Plaza de Mayo y Noemí llamó a toda la sociedad para que los acompañen.