La licitación del dólar linked no tuvo casi adjudicación y el Gobierno insiste en que no hay atraso cambiario

"Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda…", aseveró el ministro de Economía en la red social X. El Presidente respaldó su publicación y el Mercado no parece ver una próxima devaluación del dólar oficial de acá a fin de año.

El Ministerio de Economía lanzó la licitación del bono llamado dólar linked, pero obtuvo una escasa adjudicación, un dato que fue celebrado por el Gobierno y por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, e insistieron en que no existe atraso cambiaron . En su cuenta en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda publicó un mensaje que fue respaldado por el propio presidente Javier Milei .

"Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda…" , replicó Caputo en sus redes sociales. El jefe de Estado, por su parte, retuiteó el mensaje con un comentario: "NO APTO PARA ECONOCHANTAS" .

Caputo Milei

La publicación de Caputo refiere a la última licitación que lanzó el Ministerio de Economía, en el que se puso a disposición del mercado un bono "dólar linked" a enero de 2026, buscando así calmar expectativas, en un contexto en el cual se debate sobre la sostenibilidad del atraso cambiario.

En ese sentido, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dio más detalles sobre la licitación. "Hoy ofrecimos dólar linked a Enero 2026…y no vino casi nadie (adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%). Una cosa son los que opinan, otra el mercado", remarcó el funcionario de Economía.

Quirno

La licitación fue un desafío para el Gobierno, que testeó el mercado para tantear el apetito de los inversores por un dolar linked, es decir, un bono atado al dólar oficial. Si aquéllos que pensaban que desde el Ministerio de Economía van a devaluar de acá a fin de año, este instrumento financiero era ideal para cubrirse de una posible devaluación del peso. Sin embargo, la bajísima demanda, casi desierta de este bono, le dio un respiro a la gestión libertaria.

Aunque desde Casa Rosada sacaron pecho con este resultado reflejado en el tuit del Presidente "MAL DÍA PARA ECONOCHANTAS DE MANDRILANDIA", el atraso cambiario todavía es un tema sin resolver. El mercado no apuesta por la devaluación, sin embargo este esquema cambiario será sostenible con el tiempo con ingreso de divisas del exterior y el levantamiento del cepo, condición principal para el crecimiento de la economía.

Resultados de la licitación: se renovaron menos del 80% de los vencimientos

El Ministerio de Economía colocó deuda en moneda local por $5,2 billones en la licitación de este miércoles, con ofertas por un total de $5,724 billones. El dolar linked tuvo una adjudicación de 0,080 billones de pesos, lo que equivale a $80.000 millones.

Por su parte, las Letras Capitalizables (Lecap), tuvo una adjudicación de 2,5 billones de pesos (al 14 de marzo con una tasa efectiva mensual del 2,53%, cifra que supera a la inflación esperada para el primer trimestre), otros $825.000 millones con vencimiento a mayo, algo más de $600.000 millones al último día de julio y $446.000 millones al 28 de noviembre.

Entre los bonos, se colocaron $280.000 millones con vencimiento a un año y $436.000 millones de otra Boncap a marzo de 2027. Hubo una operación de canje con muy baja aceptación, de menos de 7%, hacia una Lecap que finaliza en noviembre por $468.000 millones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $5,204 billones habiendo recibido ofertas por un total de $5,724 billones.



Así también, en la licitación de conversión se adjudicó valor efectivo equivalente de $0,468 billones (participación de 6,78%).… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 12, 2025

Javier Milei volvió a descartar una devaluación: "El dólar se tiene que caer como un piano"

El Presidente aseguró el lunes que el dólar "de ninguna manera está caro", sino que "tiene un precio razonable para las condiciones que tiene Argentina", y descartó tanto la existencia de un atraso cambiario como la posibilidad de una devaluación, ya que la moneda extranjera "se tiene que caer como un piano".

Reconoció que "hay muchos economistas pidiendo devaluación", pero señaló que "hay que contemplar varias cuestiones" para entender que "no hay atraso cambiario".

"Tenemos superávit fiscal y financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco, la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Por lo tanto, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe", sostuvo durante una entrevista en A24.

También negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya pedido una devaluación u otras medidas vinculadas al tipo de cambio. "Nada. La política monetaria es soberana. La política fiscal es soberana", afirmó. Además, anticipó que "al acuerdo le falta el moño. Incluye fondos frescos, pero no significa incrementar la deuda".