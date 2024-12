La ley de Fueros será el principal eje en el Congreso en la primera semana de sesiones extraordinarias

No obstante, según consignó la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa tendría el obstáculo de superponerse con la Constitución si forma parte del proyecto de reforma de la ley de Fueros, mientras que el Gobierno oficializaría la convocatoria a sesiones extraordinarias este lunes o martes tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni.

En tanto, con respecto a la reforma electoral impulsada por el Gobierno, el medio mencionado marcó que hay cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición, además de posturas diferentes entre Unión por la Patria y los bloques dialoguistas.

Por esta situación sería difícil que evolucionen las modificaciones ahora e incluso el PRO, que se trata del principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, propuso que se postergue hasta febrero la discusión por las reformas por el poco tiempo hasta el 27 de diciembre, día en el que está previsto que finalice el período de sesiones extraordinarias.

Milei en el Congreso El Gobierno afrontará una semana clave en el Congreso.

Caso Kueider: qué decía Javier Milei sobre los pedidos de coimas en el Congreso

En diciembre de 2023, días después de enviar el proyecto de Ley Ómnibus al Congreso, el presidente Javier Milei brindó una entrevista al canal LN+ en el que acusó de corruptos a diputados y senadores al advertir que algunos "buscan coimas".

"Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas. Son algunos, no todos. A esos que les gusta tanto discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas", aseguró el Presidente.

"Una de la cosas que buscan es entrar en esa dinámica para vender su voto. No les gusta y no pueden decir abiertamente que no les gusta. O quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley", agregó Milei.