Crisis PRO - La Libertad Avanza: cómo impacta en el Congreso y en el armado 2025

La inactividad de La Libertad Avanza (LLA), por segunda vez, para aprobar el proyecto de Ficha Limpia impulsado por el PRO expuso al máximo los vaivenes de una relación que hace tiempo genera malestar en el expresidente Mauricio Macri. A días de que se cumpla un año de gestión libertaria, los amarillos mantienen una serie de críticas que no mutaron en todos estos meses: problemas de gestión, falta de nombramientos, disputa por los lugares y desencuentros en la agenda parlamentaria.

Milei y el mensaje para Macri: "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados nos acompañan, menos"

En ese escenario, atraviesan varios desafíos: desde imponer una agenda propia, evitar perder centralidad en la polarización entre Javier Milei y Cristina Kirchner y llegar competitivos al 2025 frente a un oficialismo que le disputa y le come el electorado, incluso en distritos históricamente PRO como la ciudad de Buenos Aires. Frente a este contexto, la pregunta es si habrá lugar para un acuerdo electoral y, depende de la decisión qué se tome, si hay chances de que Mauricio Macri sea candidato. “Hoy la relación está quebrada” , describieron desde el partido.

La agenda parlamentaria

Las heridas y las repercusiones siguen abiertas después de la caída del proyecto de Ficha Limpia. Si bien el Gobierno informó que el presidente Milei se puso en contacto con la diputada impulsora de la iniciativa, Silvia Lospennato, para trabajar en una nueva propuesta con la intervención del abogado Alejandro Fargosi, desde el PRO desconfían de las intenciones del oficialismo.

Después de un año en donde le dieron las herramientas y los votos para avanzar en el Congreso, el malestar no cesa en el entorno de Macri, donde explicaron que hubo dos pedidos explícitos: poder avanzar con Ficha Limpia y con el Presupuesto 2025, un pedido que atraviesa a los gobernadores, los únicos que mantienen la marca de Juntos por el Cambio.

Cualquier posibilidad de encontrar una síntesis fue derribada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 5 de diciembre hasta el 27 de diciembre con un temario que no incluye los deseos de sus aliados parlamentarios. La agenda a a tratar incluye la reforma electoral y política, el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del Presidente y la reforma de los fueros de la política.

"La relación es tensa. No hay diálogo fluido como había antes", definieron fuentes legislativas del PRO a C5N y detallaron que "hay contactos puntuales y esporádicos". La última vez que se llevó a cabo la reunión de coordinación parlamentaria fue en octubre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1864460320036577712&partner=&hide_thread=false Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente:



- Reforma electoral

- Reforma política

- Juicio en ausencia

- Ley anti mafia

- Viajes del presidente

-… — Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2024

A partir de lo sucedido con Ficha Limpia, desde el PRO coordinaron distintos mensajes y declaraciones públicas que buscaron exponer al Gobierno en dos puntos: el no cumplimiento de la promesa de campaña de avanzar sobre la casta y la existencia de un pacto con el kirchnerismo.

“¿Quiénes son los verdaderos cómplices de la casta?”, cuestionaron desde la cuenta de X del partido, a lo que sumaron: “En contra del kirchnerismo estamos los mismos de siempre”. Más tarde, publicaron un comunicado donde advirtieron que “mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato de sus votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1862184137462804980&partner=&hide_thread=false ¿Quiénes son los verdaderos cómplices de la casta? pic.twitter.com/5DuYfVPJyS — PRO (@proargentina) November 28, 2024

“No hay intenciones de acuerdo. Hoy la relación está quebrada”, resaltó un dirigente del PRO que no ve posibilidades de encuentro. Esta idea también se plasmó rápidamente en las cuentas de varios dirigentes que cuestionaron el accionar del Gobierno e incluso anticiparon los costos que tendrá a futuro.

Fue el caso de Lospennato, quien el día de la sesión expresó: “Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad, que tienen que tener fueros, que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la inmunidad”.

Ante los debates que se proyectan, desde el bloque amarillo observaron con desconfianza la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias y evaluaron: "Se meten con temas conflictivos que van a ser difícil de aprobar. Lo que pasa es que se mandaron solos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1862490805450990047&partner=&hide_thread=false Quedó claro: los que luchamos contra la impunidad kirchnerista somos los mismos de siempre. pic.twitter.com/IWF2NWpRYE — PRO (@proargentina) November 29, 2024

En la misma línea se expresaron otros dirigentes como la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien acusó al Gobierno de “vender humo” con la posibilidad de armar una nueva propuesta, o como el legislador porteño Darío Nieto, quien recordó que durante la Apertura de Sesiones Ordinarias Milei había apoyado el proyecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DaroNieto/status/1862217223231693177&partner=&hide_thread=false Es EXACTAMENTE lo que voté (????) #FichaLimpia pic.twitter.com/n2ozQKtnyk — Darío Nieto (@DaroNieto) November 28, 2024

Una de las teorías por las que explican el accionar de LLA es una posible negociación con el kirchnerismo. Fue el propio Macri quien insinuó esa idea al preguntarse: “¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1862169883913437692&partner=&hide_thread=false Hoy, en la sesión de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 28, 2024

Otra parte del espacio analiza que la actitud del Gobierno no se vincula con la disputa electoral con CFK, sino que en realidad “están tratando de evitar tener problemas legales en el futuro”, por lo cual llegaron a un “pacto de no agresión”. Es por eso que no creen en la intención del Gobierno de pensar en un nuevo proyecto, sino que fue una manera desarticular las críticas.

La respuesta de la LLA derribó cualquier puente, al señalar que se trató “de un proyecto sin consenso y destinado al fracaso”. Además, consideraron “repugnante el oportunismo como herramienta de acción política” y apuntaron sobre la esencia de la iniciativa: “no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1862635530569359659&partner=&hide_thread=false Si bien La Libertad Avanza sostiene su compromiso de trabajar con todos aquellos que apoyan la agenda de reformas del Presidente Javier Milei, no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad.



Es importante resaltar que la sesión de “Ficha Limpia” tuvo 116 presentes.… https://t.co/aaBsnPMm9l — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 29, 2024

Al combo de cortocircuito se sumó que esta semana se suspendió una reunión que iba a tener lugar entre Milei y el bloque de senadores del PRO, mientras que el Gobierno corrió al partido de Macri de la mesa legislativa que discute y define la agenda parlamentaria.

Se enfría el 2025

Con la foto de hoy, desde el PRO no ven espacio para que haya una alianza con LLA, a pesar de los costos que puedan tener frente a una fuerza política que logra mantener ciertos niveles de acompañamiento, incluso con el modelo de ajuste que aplica. Es por eso que hay varios factores que se vuelven elementales: cómo llegará el Gobierno en términos económicos, si ambos espacios logran cierta sintonía fina y la posibilidad de que Macri sea candidato, algo que en su entorno chico lo ve lejano, pero que otras líneas del PRO no descartan.

A ello hay que sumarle el armado nacional que viene impulsando la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, que incluye la disputa por un distrito clave y cuna del PRO como la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que al día de hoy en el PRO proyectan un escenario de competencia electoral en todos los distritos, con un esquema más parecido a lo que supo ser Juntos por el Cambio. “La foto de hoy de LLA es en éxtasis de ceguera total. Están convencidos que el sello mide 60 puntos a nivel nacional, creen que sirven las encuestas nacionales. Ellos no están construyendo ampliación”, graficaron fuentes amarillas.

Otro punto que miran de cerca es cómo llegará el Gobierno al mediano plazo después de este primer año de gestión. “El 60 % de la gente tiene la esperanza de que esto salga bien, pero hoy la gente está muy mal, no hay recuperación. La economía es que cada persona pueda comprar lo que necesita y hoy la gente no lo puede hacer”.

Y sentenciaron: “Si llegamos a marzo sin recuperación del bolsillo y con la gente vendiendo dólares, endeudándose, pidiendo prestado y viendo que el esfuerzo es en vano, el plan económico y el relato pueden entrar en crisis”.