Caso Kueider: qué decía Javier Milei sobre los pedidos de coimas en el Congreso

"Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas. Son algunos, no todos. A esos que les gusta tanto discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas ", aseguró el Presidente.

"Una de la cosas que buscan es entrar en esa dinámica para vender su voto. No les gusta y no pueden decir abiertamente que no les gusta. O quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley", agregó Milei.

"Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas. Ojo".

- Milei con Majul



- Milei con Majul pic.twitter.com/Pv2UBq50EI — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) December 27, 2023

Luego de esas expresiones, legisladores nacionales de diferentes espacios políticos le pidieron entonces al Presidente que denuncie los pedidos de coimas en el Congreso. Los dichos de Milei generaron una oleada de denuncias. Finalmente, la Justicia terminó desestimándolas.

El senador Edgardo Kueider, quien accedió a su banca en la Cámara alta en 2019 como candidato por la lista del Frente de Todos, votó este año a favor de la Ley Bases que impulsó el Gobierno y del DNU que otorgó mayores fondos reservados a la SIDE.

Este año, también, realizó seis viajes a Paraguay. En el último de esos viajes, fue sorprendido intentando ingresar a ese país con u$s200.000 sin declarar. Hasta el momento, se desconoce el origen de esos fondos.