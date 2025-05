La afiliación de Bullrich a La Libertad Avanza: el impacto en el PRO y los nuevos pases a las filas libertarias

“Desde el momento en que Patricia decidió ser parte del Gobierno era natural que ocurriera”, resaltan desde su entorno al detallar que la afiliación de la ministra de Seguridad a La Libertad Avanza (LLA) no forma parte de un movimiento calculado de cara a los comicios porteños, sino que responde al rol que desempeña desde que decidió acompaña a Javier Milei. “No hubo estrategia, en LLA las decisiones se toman en el momento” , retratan. El despegue de su tropa de las filas amarillas se viene gestando hace tiempo, con el epicentro en las Legislaturas porteña y bonaerense. Sin embargo, el nuevo paso aventura un posible quiebre en la Cámara de Diputados , que por el momento aseguran no se va a materializar, mientras muchos pronostican que se acelerará el pase de dirigentes amarillos históricos, entre los que señalan al diputado nacional Diego Santilli.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1919882968450957761&partner=&hide_thread=false Hace un año y medio tomé la decisión de integrar un proyecto de cambio profundo en la Argentina. Esta afiliación es un paso más en ese camino.



Cuando decidí apoyar a Javier Milei, lo hice porque él representaba el futuro. Y lo hice con el respaldo de quienes me votaron, que… pic.twitter.com/zFPU80Lt7R — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 6, 2025

La confirmación vino acompañada de preguntas acerca de qué rol ocupará tras oficializar su salida del PRO, y si en este escenario están dadas las condiciones para que compita electoralmente. Muchos la ubican como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. Otros van más allá en el tiempo y la postulan como jefa de gobierno porteño.

"Si el Presidente me necesita, voy a estar donde me necesite, pero creo que hoy me necesita donde estoy", afirmó esta semana en una entrevista radial al ser consultada por una posible candidatura en las elecciones legislativas de este año. También se refirió al 2027 y señaló que a partir de la gestión “la vida viene sola” y que “no hay que estar pensando desde ahora porque si no uno se desconcentra en lo que hace".

Lo que se viene

El accionar de Bullrich fue imitado por los cinco diputados que le responden en la Legislatura bonaerense, quienes si bien el año pasado formalizaron la ruptura con el partido de Mauricio Macri al armar el bloque "PRO Libertad", esta semana decidieron sellar el pase con la afiliación. Se trata de los legisladores Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Abigail Gómez y Oriana Colagnutti. La afiliación fue celebrada en las redes sociales por el armador bonaerense de la LLA, Sebastián Pareja.

Lo mismo sucedió en enero de este año en el distrito porteño, cuando se hizo oficial la incorporación de los legisladores bullrichistas Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena a la bancada de LLA comandada por Pilar Ramirez, mano derecha de Karina Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/1920184798225838451&partner=&hide_thread=false Tras la afiliación de @PatoBullrich a LLA, hoy le dimos la bienvenida a los diputados que se referencian con ella en la provincia de Buenos Aires. Junto a @alecarrancio, vicepresidente de nuestro partido en territorio bonaerense, celebramos su llegada al equipazo de @LLAenPBA.… pic.twitter.com/Ei14bMtNc7 — Sebastián Pareja (@SPareja_) May 7, 2025

En cuanto a lo que pueda pasar en el Congreso Nacional, cerca de la ministra explican que la tropa de doce diputados que forman parte del bloque PRO por el momento no van a romper para mantener cierta “armonía” y “equilibrio” con el que vienen funcionando. Sin embargo, reconocen un clima de “guerra fría” y que la situación está atada a los resultados de las elecciones, que tendrá una primera muestra el 18 de mayo en los comicios porteños.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1919872041286545634&partner=&hide_thread=false REPUTACIÓN



Los dirigentes alcanzan sus posiciones de poder representando las ideas y la voluntad de muchas personas que creen en ellas. En un sentido, al ser elegidos, dejan de ser del todo libres, porque adquieren una responsabilidad que no tiene vencimiento.



Patricia… pic.twitter.com/46Fsst2GeH — PRO (@proargentina) May 6, 2025

Lo cierto es que el comunicado que el PRO publicó luego de tomar conocimiento de la afiliación hace difícil pensar en una convivencia pacífica. “Hoy, al darle la espalda a aquellos que la votaron y creyeron en ella, deja atrás una parte muy grande de su reputación, tal vez toda”, enfatizaron sobre el comportamiento de quien supo ser la candidata a presidente y líder del partido amarillo.

En el mundo Bullrich le quitan peso a los amarillos y, en particular, a Mauricio Macri, cuyo liderazgo ven en caída. “Si un tipo que fue presidente, que fue jefe de Gobierno, que ganó elecciones se le van los dirigentes más importantes, tiene que replantearse qué pasó en el último tiempo para llegar a esa instancia”, cuestionan.

La otra gran incógnita es cómo llegarán el PRO y LLA a la contienda electoral. Con los puentes totalmente rotos en el distrito porteño, la posibilidad del acuerdo sigue vigente en la provincia de Buenos Aires. La particularidad allí es que más que una alianza, el escenario parece estar dispuesto para que se den saltos personales del PRO a LLA, e incluso destacan que “cuando Patricia se afilió se activaron todos los chats con mensajes de concejales, diputados y dirigentes provinciales”.

“No creo sea un acuerdo de partidos, se pondrán algunos dirigentes del PRO en las listas”, aventuran en LLA, en donde son varios los que ubican en primera fila al diputado Diego Santilli. “Hay dirigentes que ya compraron la pintura, les falta pasar el pincel”, grafican.

Lo que ocurra en los comicios porteños, con encuestas que arrojan escenarios parejos entre los violetas y los amarillos, será crucial para las cartas que cada espacio ponga en la mesa de negociación, sobre todo si el PRO enfrenta un mal resultado en el distrito que lo vio nacer.

La última encuesta publicada por la consultora Proyección arroja que un 52% de los consultados estaría dispuesto a cambiar su voto para que pierda el kirchnerismo en la Ciudad. En ese universo, frente a la pregunta de a quién deberían votar los porteños para que no gane el kirchnerismo, un 47,8% contestó a Manuel Adorni, frente a 40,6% que eligió a Silvia Lospennato. Un 11,6% se mostró indeciso.