Juntos por el Cambio acusó a Kicillof de "copar la Legislatura", pero dejó sillas vacías

El fuerte cruce entre Axel Kicillof y la oposición: "No hagamos un show"

La versión se difundió este lunes a través de las redes sociales. "El gobernador convirtió el recinto en una unidad básica. No le permitieron el ingreso a intendentes ni legisladores de la oposición. La Legislatura es de los bonaerenses, gobernador, no suya", aseguró Maricel Etchecoin, presidenta de bloque de Coalición Cívica-ARI.

El senador bonaerense Christian Gribaudo se sumó a la acusación y publicó una foto de los dirigentes sindicales Hugo Moyano, Roberto Baradel y Oscar de Isasi, quienes presenciaron el discurso del gobernador. "Grave. En la democracia de Kicillof sólo sus amigos lo aplauden desde el balcón", sostuvo.

Por su parte, el senador radical Alejandro Cellillo afirmó que "el kirchnerismo copó la Legislatura sin dejar ingresar a legisladores nacionales, que representan a la provincia de Buenos Aires, de la oposición. Gobiernan de espaldas al pueblo y ahora usan la apertura de sesiones para hacer un acto de campaña. Se burlan de las instituciones".

Sin embargo, durante la transmisión en vivo por el canal oficial de la Cámara de Diputados bonaerense y en distintas imágenes del acto se pudo ver una fila de sillas plegadas y vacías. Esos lugares estaban destinados a Juntos por el Cambio pero nunca fueron ocupados.

"Algunos miembros de la oposición se quejaron por las invitaciones en la legislatura bonaerense: la foto que muestra que todos tenían sus lugares asignados en el recinto para escuchar a Kicillof", señaló Mariano Onega, periodista de C5N.

Sillas vacías de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense 06-03-23 Twitter @MarianoOnega

Axel Kicillof protagonizó un fuerte cruce con diputados de la oposición durante la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense. El gobernador fue interrumpido mientras hablaba sobre la gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social provincial. "No hagamos un show", pidió.

Kicillof destacó la apertura de 88 nuevos policonsultorios y aprovechó para responderle al bloque de Juntos. "Ahora hablo de cómo recibí IOMA, ¿eh? Ahora hablo, si quieren. Largo puedo hablar. Desde la nave espacial andan, objetos no identificados", ironizó.

"Recibimos un IOMA con déficit económico por primera vez desde 2001. No sé si van a aplaudir tanto ahora, ¿eh?", señaló el gobernador. Desde la bancada opositora le contestaron con silbidos, abucheos y varios gritos por parte de Maximiliano Abad, presidente de bloque de Juntos.

"No, después charlamos, pero la verdad es que es fácil. Después charlamos, no puedo ahora. No hagamos un show. Después te escucho, Abad", sostuvo Kicillof. La vicegobernadora Verónica Magario intervino para pedir "silencio y respeto a la figura y al mensaje del gobernador".

"En realidad, al pueblo y a los demás. No quiero chicanear, pero verdad y memoria para criticar también", concluyó Kicillof.