Javier Milei y un posible acuerdo con Mauricio Macri: "Quiero que vayamos juntos"

Javier Milei Mauricio Macri Milei habló sobre una eventual alianza con Mauricio Macri.

"Yo estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri y estoy abierto a sus propuestas. La discusión de cargos para mi no es interesante. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad, estos? bueno, vamos todos juntos", analizó el Presidente ante la pregunta de Luis Majul.

Sobre el final se encargó de dejar en claro que tiene "vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo".

Javier Milei volvió a cargar contra Victoria Villarruel: "No está en línea con lo que los argentinos quieren"

El presidente Javier Milei sumó este miércoles un nuevo capítulo en la interna con su vicepresidenta Victoria Villarruel al afirmar que "no está en línea con lo que los argentinos quieren". Lejos de intentar bajarle el tono, consideró que la titular del Senado "cometió una serie de errores no forzados" y "ha tenido declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó", en referencia a la crítica realizada por su bajo salario al afirmar que cobra "dos chirolas".

Para luego agregar: "Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad”. Ante la consulta de si la vicepresidenta se encuentra fuera de los planes del Gobierno, Milei señaló que eso depende de "lo que sea su intención de proyecto político. Lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que (lo que se propone) eso salga, porque eso es lo que requiere el país”.

“Lo que tiene que privar es que nuestro jefe, que son los argentinos, principalmente los argentinos de bien, demandan una tarea. Y desde el Poder Ejecutivo nosotros estamos empujando esa agenda con mucho fuerza y mucha resistencia del statu quo”, sumó en una entrevista con El Observador.