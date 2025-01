Javier Milei volvió a cargar contra Victoria Villarruel: "No está en línea con lo que los argentinos quieren"

Lejos de intentar bajarle el tono a la interna, el Presidente consideró que su vice "cometió una serie de errores no forzados" y "ha tenido declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó".

El presidente Javier Milei sumó este miércoles un nuevo capítulo en la cruenta interna con su vicepresidenta Victoria Villarruel al afirmar que "no está en línea con lo que los argentinos quieren". Tras los sistemáticos ataques de su entorno, ahora fue el jefe de Estado quién arremetió contra su compañera de fórmula. "Cometió una serie de errores no forzados (...) y ha tenido declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó", dijo el jefe de Estado en referencia a las quejas la titular del Senado lanzó por su salario.