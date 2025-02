Javier Milei volverá a verse con Donald Trump en los Estados Unidos. 

Matt Schlapp, Chairman de CPAC, envió invitaciones para participar de la reunión que se desarrollará entre el 19 y el 22 de febrero en el Gaylord National Resort & Convention Center en el National Harbor en las afueras de Washington, DC. El valor de los tickets para participar de la cumre parte de los 3.000 dólares hasta los 30.000 dólares.

Javier Milei Donald Trump Milei y Trump, juntos en la última cumbre de la CPAC.

La última vez que Milei viajó a los Estados Unidos había sido el 20 de enero para participar de la asunción presidencial del Republicano que retornaba a la Casa Blanca luego de haberle ganado los comicios a la candidata demócrata Kamala Harris.

Por su parte, durante su última exposición en la CPAC, que se desarrolló el 4 de diciembre de 2024 en el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Presidente brindó un encendido discurso en el que llamó a organizarse internacionalmente para "terminar de una vez por todas con la basura del socialismo".

"Debemos organizarnos internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando. Debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo", había arengado Milei en el cierre del evento.