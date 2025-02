En sintonía con Donald Trump, Javier Milei ordenó retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

Lo adelantó el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa. Detalló que la decisión se sustenta "en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia". "Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud", agregó.

"El presidente (Javier) Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad, y la falta de independencia frente a la influencia política de algunos Estados", señaló el vocero.

"Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud". De esta manera, el Gobierno se alinea con una política impulsada por la administración de Donald Trump llevada a cabo en los Estados Unidos.

Javier Milei Donald Trump Al igual que Trump con Estados Unidos, Javier Milei también retirará a la Argentina de la OMS.

En el mismo sentido, el vocero aclaró que la decisión de abandonar la OMS "no representa pérdida de fondos para el país, ni afecta la calidad de los servicios. Por el contrario, "le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina".

El comunicado oficial del Gobierno sobre la salida de la OMS

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en su cuenta de X donde oficializó el retiro de Argentina del organismo internacional donde explica que "la OMS fue creada en 1948 para coordinar respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia del Covid-19".

La explicación que dio Donald Trump sobre la salida de organismos internacionales

El presidente de EEUU, Donald Trump, había firmado el martes una orden ejecutiva para poner fin a la participación de su país de organismos internacionales. “Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada”, declaró el mandatario en la Casa Blanca.

Tras sus declaraciones, el magnate firmó las órdenes ejecutivas con su característico rotulador negro, afirmando que tanto la UNRWA como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben "poner orden en sus asuntos". El hecho se produjo en que Trump se reunirá en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se ha mostrado muy crítico con la UNRWA y ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ser parcial contra Israel.