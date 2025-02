Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos y participará nuevamente de la CPAC

Según consignó Ámbito, fuentes del Gobierno confirmaron que Milei se dirigirá a Estados Unidos para formar parte de la CPAC, que se llevará adelante entre el 19 y el 22 de febrero. No obstante, todavía no se dio a conocer la agenda completa de actividades del jefe de Estado en el país norteamericano, por lo que se aguarda si mantendrá otro encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En tanto, se tratará del segundo viaje del líder de La Libertad Avanza a Estados Unidos en lo que va del año, luego de que se dirigiera a ese país en el marco de la asunción de Trump, que se produjo el 20 de enero en una ceremonia en el Capitolio. También, según el medio mencionado, desde el Gobierno no descartaron la posibilidad de que Milei se reúna con el empresario y director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, Elon Musk.

Durante su última exposición en la CPAC, que se desarrolló el 4 de diciembre de 2024 en el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Presidente brindó un encendido discurso en el que llamó a organizarse internacionalmente para "terminar de una vez por todas con la basura del socialismo".

"Debemos organizarnos internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando. Debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo", había arengado Milei en el cierre del evento.

Javier Milei Donald Trump Javier Milei junto a Donald Trump.

La presencia de Javier Milei en la asunción de Donald Trump en Estados Unidos

El presidente Javier Milei fue uno de los invitados reunidos en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, para participar de la ceremonia de asunción de Donald Trump como 47° presidente de ese país, dando comienzo a su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

El mandatario argentino llegó al edificio del Congreso acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A través de la transmisión oficial se lo vio conversando con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

También compartió conversaciones con el expresidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.