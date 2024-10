Imputarán a tres exfuncionarios de Río Negro por la compra irregular de un avión

Se trata de tres personas que trabajaban durante la gobernación de Arabela Carreras: el ex secretario general de la Gobernación, José María Apud; el ex secretario de Administración de esa cartera, Gonzalo Regueira y el ex director de Aeronáutica, José María Scheverin. Es por la adquisición de un Cessna Citation V en 2022, que investiga la justicia provincial.