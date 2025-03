Hernán Rossi criticó la represión a los jubilados: "El Gobierno usa la violencia para imponerse"

"El que no entiende que la UCR defiende a los jubilados, no conoce nuestro partido. Lo de la semana pasada no es orden ni institucionalidad: solo tratan de silenciar el descontento", señaló el secretario.

Para Rossi, el oficialismo "equipara la protesta legítimamente consagrada por la Constitución Nacional con violencia para justificar la represión. Mientras los jubilados salen a la calle para exigir lo mínimo para subsistir, el gobierno usa el miedo como herramienta política. No hay defensa de la República, hay persecución y represión. Cada día que pasa el Gobierno erosiona un poco más la democracia".

Hernan rossi ucr

En ese sentido, calificó como "inaceptable" lo sucedido el miércoles pasado: "Gases, palos y un fotógrafo peleando por su vida. Todo por reclamar una jubilación digna. Igual de grave es que un jubilado tenga que elegir entre comer o comprar sus remedios", afirmó.

Rossi también denunció la falta de respuestas del Gobierno al señalar que "usa la violencia para imponerse, pero la realidad es otra: hay jubilados que no llegan a fin de mes. Tienen que dar respuestas. No se puede abandonar a quienes trabajaron toda su vida. No hay plata para ellos, ¿pero sí para la represión?".

En un mensaje hacia el interior de su partido, el dirigente radical remarcó la postura histórica del espacio en defensa de los jubilados: "El que no entiende que la UCR defiende a los jubilados, no conoce nuestro partido. Fuimos quienes impulsamos la movilidad jubilatoria para garantizar que las jubilaciones no se destruyan con la inflación. Por eso, cuando Milei vetó la nueva fórmula de actualización, dijimos que íbamos a pelear para revertirlo. Esto no puede seguir así".