Gustavo Sáenz: "Nuestra prioridad son los salteños, no los intereses de un partido político"

"Convivimos dentro del Gabinete y de nuestro equipo de trabajo opinando distinto, dialogando, consensuando, pero en definitiva priorizando a los salteños. Nuestra prioridad son los intereses de la gente que nos vota, no los intereses de un dirigente nacional o de un partido político", afirmó en rueda de prensa.

Consultado sobre la falta de acuerdo con LLA, explicó que "hemos conversado muchísimo este tema, pero a mí no me parece mal que ellos puedan presentar sus candidatos". "Lo que no me gusta es la hipocresía, es la falta de palabra. Creo que eso es lo que está faltando mucho en la dirigencia nacional. Hay una falta total de autocrítica, hay mucha soberbia", sostuvo.

"Creo que un bañito de humildad a los dirigentes nacionales les vendría bien, y darse cuenta que por lo menos aquí en Salta no nos corren con un sello, con un color, con ningún tipo de cosas que, la verdad, es subestimar a los electorados de las provincias. Acá votamos personas que defiendan los intereses de los salteños", insistió.

En ese sentido, señaló que desde el Gobierno provincial "no tenemos problema de que discutamos el tema del IVA y Ganancias, pero el Pacto de Mayo va a hacer un año que se hizo y nunca pasó nada. Todavía no se formó ni el Consejo. La Constitución del '94 dijo que hay que rediscutir la coparticipación", recordó.

Sáenz también remarcó que el Gobierno nacional "tendrá que dar explicaciones claras" sobre lo que sucedió con la votación de Ficha Limpia en el Senado. "Fue una vergüenza. Empezó en Diputados y yo ya lo veía medio extraño, y terminó de la manera que terminó. A todos nos sorprendió porque es inexplicable e inentendible", sostuvo.

Salta, que vota con el sistema de Boleta Electrónica, elige este domingo 30 diputados y 12 senadores provinciales, titulares y suplentes; 232 convencionales municipales, que serán los encargados de reformar las cartas orgánicas en sus respectivos distritos; y 121 concejales municipales, además del intendente del municipio de Aguas Blancas.