Ferraresi: "Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero"

En orden de explicar su polémica frase, que hace alusión a la renuncia de Fernando De La Rúa durante la crisis de 2001, el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat profundizó: " Es así, el Gobierno estaba sin reservas, con una corrida cambiaria fuerte y un aumento de precios importante. Sergio vino cambiar una síntesis, dado que el dentro de la gestión estaban separados distintos ministerios que tenían cosas en común. Fue una tarea titánica".

Sin embargo, advirtió que este cambio "no implica que eso resuelva la cuestión", a la vez que manifestó su preocupación por el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Los objetivos que nos planteamos no se pueden cumplir. La responsabilidad es buscar consensos para lograr los objetivos en favor de la gente".

En diálogo con Radio AM 530, Ferraresi ya se metió de lleno en el terreno electoral y evaluó que "Hoy no es natural que Alberto Fernández vaya de candidato, no cumplió los objetivos ni genera expectativas en la gente".

En contrapartida, sí propuso a Cristina Kirchner como candidata, entendiendo que si se postula, "no tiene sentido ir a una primaria": "La gente tiene que ir a votar con ilusión, y la única que genera eso es Cristina, es la única que puede conquistar a la juventud y al resto". Por eso es que, a propósito de ello, reconoció: "Nosotros construimos para que Cristina sea candidata en las elecciones".

Sobre la relación entre Presidente y Vicepresidenta, el funcionario comentó que "parecería que Alberto y Cristina no quieren reunirse por el momento, sería bueno que lo hicieran".