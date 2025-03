Federico Sturzenegger advirtió que la motosierra en el Estado "va a tener más velocidad que en el primer año"

"Vemos cada área en particular para decidir si la mantenemos o no, tratamos de eliminar los obstáculos. Este proceso de reconversión del Estado va a tener más velocidad que en el primer año”, adelantó sobre su plan para este 2025, en el cual explicó que ya se está transitando la “Motosierra 2.0″.

Además, hizo mención a su participación en la gestión de La Libertad Avanza: “La experiencia con Javier es una de las más alucinantes que tuve en mi vida, pero faltan muchas batallas todavía porque para estar seguros de que la Argentina cambió, tenemos que terminar de desarticular la estructura de poder. La sociedad está lista, acompaña, Javier es una persona extraordinaria para llevar esto adelante”.

“Estoy convencido que no puedo ver a un Estado con déficit porque, si no, Milei nos habría decapitado. Es un Presidente extraordinario porque apoya tremendamente a sus ministros, tiene clarísimo de qué se trata este Gobierno y está dispuesto a correr a la gente que no está operando en los estándares que tiene”, agregó.

En otro fragmento, aseguró que en Argentina existe "un triángulo de las Bermudas". "Uno de los vértices es la casta sindical, que se lleva el 5% de la masa salarial por mes. Luego está la casta empresarial, aunque parte de ella es víctima. Este sistema tiene un gran gestor político: "el partido peronista, el partido de las castas, del statu quo”, describió.

Sin embargo, hizo énfasis en la dirigencia gremial, a pocas horas de que la central obrera anuncie un paro para el 10 de abril: “Si miran a los líderes sindicales de hace 40 años, son los mismos. Y si miran a los empresarios, también. La Argentina tiene una estructura de poder muy estable”.