Excombatientes de Malvinas denunciaron que el PAMI los dejó sin medicamentos gratuitos: "Están haciendo un genocidio"

Desde la obra social aseguraron que los excombatientes no serían alcanzados por el ajuste pero mintieron y el recorte también los perjudicó.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro del Veterano Ex Combatiente Islas Malvinas (CEVECIM) de Berisso volvieron a denunciar que desde fines del año pasado el PAMI dejó sin cobertura de medicamentos al 100% a los excombatientes incumpliendo la resolución 191/05 que creó el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su grupo familiar.

A principios de diciembre el gobierno de Javier Milei decidió restringir la entrega de medicamentos gratuitos por parte del PAMI a jubilados y pensionados, quedando restringido sólo a quienes ganen menos de $388.500 y cumplan una serie de requisitos. Desde la obra social aseguraron que los excombatientes no serían alcanzados por el ajuste pero mintieron y el recorte también los perjudicó.

Ante esa situación, ambos centros de ex combatientes presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de La Plata y convocaron a ex combatientes afectados con la quita de medicamentos a que envíen información para sumar a la causa.

"Las autoridades de PAMI siguen mintiendo y no cumplen con el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su grupo familiar, desde el CEVECIM y el CECIM estamos peleando por los derechos de quienes en 1982 participaron en la Guerra de Malvinas decidida por la Dictadura Cívico Militar llevando a miles de jóvenes que sufrieron secuelas qué aún padecen", expresaron a través de un comunicado.

En comunicación con C5N el secretario de Derechos Humanos de CECIM La Plata, Ernesto Alonso, aseguró que el ajuste que está impulsando el Gobierno "es un genocidio" de los jubilados y los excombatientes.

"A partir de finales del 2024 empezamos a tener los mismos recortes que tuvo el universo de jubilados y pensionados de PAMI con el sistema de medicamentos. Los excombatientes también fuimos afectados por estas resoluciones que bajaron la cantidad de remedios en el vademécum organizado por la obra social. Supuestamente no íbamos a ser alcanzados pero no sucedió. No están mintiendo en la cara", comentó Alonso.

Alonso contó además que son cerca de 17 mil los excombatientes afiliados al PAMI y que un alto porcentaje recibe tratamientos de patologías relacionadas con la guerra. "Necesitamos que el PAMI nos garantice los medicamentos. No queremos volver atrás, no queremos volver a lo que tuvimos que luchar en la época de las gerenciadoras en la época de Menem donde se robaban la plata para la atención de los excombatientes", manifestó el excombatiente.

Alonso también señaló que los excombatientes son afectados por los despidos en el PAMI, lo que provocó un deterioro en la atención y una extensión en la duración de los trámites. Además denunció que a pesar del ajuste que hizo el Gobierno en el PAMI, la obra social está gastando más dinero que antes por "pedido de retornos".

"PAMI es el mayor comprador de medicamentos del país. Antes negociaba un precio desde una posición de un comprador mayorista. Hoy está pagando precios de lista y esto tiene que ver con los retornos. Estos tipos están haciendo caja con el PAMI. El director del PAMI, Esteban Leguízamo, tiene muchos antecedentes sobre esta cuestión, responde a la industria farmacéutica. PAMI es una gran caja y lamentablemente el Gobierno tiene como objetivo destruir la mayor obra social de nuestro país que ha dado una accesibilidad a la salud a millones de argentinos", puntualizó.

"Lo que están haciendo es un genocidio. Los jubilados van a la farmacia y no compran medicamentos para todos los días como el tratamiento farmacológico le indica sino que toman día por medio. Esto va a dejar una dejar una secuela terrible", completó.