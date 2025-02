Escándalo en la entrevista de Javier Milei: Manuel Adorni intentó justificar al Presidente y aseguró que "no daña su palabra"

El vocero presidencial salió a dar explicaciones luego de que se filtrara el crudo de la nota que el mandatario dio con Jonathan Viale. “Esto no daña el plan. El Gobierno sigue para adelante. Los que quieran sacar una ventaja, descontamos que no lo van a poder hacer”, subrayó.

El funcionario de Casa Rosada salió a dar explicaciones por lo ocurrido en las últimas 48 horas en torno a la figura presidencial al subrayar: “ Esto no daña el plan. El Gobierno sigue para adelante. Los que quieran sacar una ventaja, descontamos que no lo van a poder hacer”.

“La credibilidad del presidente es inobjetable, no creo para nada que esté golpeada. Yo lo conozco hace muchos años, mucho antes que sea diputado y tiene un valor que pocas personas lo tienen, que es la palabra y ese valor lo cumplió siempre”, señaló el vocero al ser entrevistado en A24.

En ese sentido, intentó justificar el accionar presidencial de difundir en su cuenta de X la inversión de la criptomoneda que generó cientos de estafados, al resaltar: “Él lo explica bien, es un entusiasta de algunos temas en particular, la economía es uno, la tecnología es otra, y cuando además a ello le sumas un proyecto que efectivamente podía hacer que en un país con el crédito destruido y de falta de inversión podía darle crédito a emprendedores el presidente siempre lo va a promover”.

javier-milei-joni-viale. Adorni habló de la entrevista que Javier Milei le brindó a TN.

Para Adorni, "esto no daña la palabra del Presidente, no daña el plan, no daña al Gobierno, y se sigue para adelante. Los que quieran sacar una ventaja, descontamos que no lo van a poder hacer"

“No solo porque el presidente dio las explicaciones del caso, sino que todos estamos dispuestos a explicar lo que haya que explicar. Ya se le dio intervención a la oficina anticorrupción", agregó.

Manuel Adorni: "Yo no la hubiese cortado a la entrevista”

El portavoz reveló que estuvo presente en la entrevista que el Presidente le brindó al periodista de TN y dio detalles de por qué se interrumpió con el ingreso del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Yo estuve presente en la nota, como estoy siempre presente, excepto las que hace en vivo. El Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en la charla con Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial y él empieza a hablar de Cúneo Libarona", sostuvo en un primer momento.

Luego argumentó que "Milei no está en lo fino jurídico" y "equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista". No había nada malo, de hecho Caputo tiene el defecto por así decirlo de la excelencia, notó que eso podría prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y cortó la nota”, esbozó.

"Terminó la nota y Milei le dijo Santiago 'esto es innecesario'. Fue lo que le transmitimos después a Santiago, él no está habitualmente en las entrevistas y no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada”, sumó el vocero.

En pos de relativizar lo ocurrido, Adorni agregó que "fue simplemente eso" y tuvo el objetivo de "no confundir a lo que se dedica el ministro de justicia. No pasó más que eso".

"Después está el juego de las redes, del daño que quieren hacer del otro lado. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema, simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. En busca de la excelencia se cometió un error técnico y nada más. Yo no la hubiese cortado a la entrevista”, completó.