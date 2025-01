Elecciones 2025: Qué se juega en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones de medio término ponen en el foco de atención, y de tensión, a la provincia de Buenos Aires, tanto por su peso como por las disputas internas que se dirimen. El distrito, que representa el 40% del padrón electoral, todavía no definió cómo se votará. Además, resta conocer si el peronismo competirá unido y si hay margen o no para una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). En los últimos días, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, oficializó su ingreso al partido violeta y abrió la puerta para nuevos pases en el marco de la discusión por un acuerdo electoral donde nadie quiere perder poder.

En este escenario, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mira la reforma electoral que se tratará durante las sesiones extraordinarias para decidir la suerte de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en su distrito, que van enganchadas a la situación nacional, y en base a ello determinar un posible desdoblamiento. Este punto genera un fuerte cortocircuito con la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner, quien considera que ese camino expone más a la Provincia y no logra polarizar con Milei. Es por ello que también surge una incógnita de si hay margen para que el peronismo no se presente unido.

“CABA y la PBA representan los escenarios más complejos de la política argentina. Un proyecto de poder nacional consolidado requiere triunfar en ambos distritos. Y ciertamente el Gobierno nacional va en esa dirección”, pronosticó el director de Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, en una charla con C5N.

A su turno, el director de Proyección, Santiago Giorgetta, destacó que “el rol de la PBA en las próximas elecciones va a ser elemental porque el Gobierno nacional necesita ganar en la provincia de Buenos Aires para poder mostrar que puede vencer al peronismo en su último bastión”.

En la misma línea se expresó el analista político Julio Burdman, quien ve en la PBA un rol de suma importancia “para establecer cuál es la capacidad del Gobierno nacional de desembarcar en la provincia”, aunque advierte sobre la multiplicidad de escenarios vigentes. “Es importante saber si va a haber polarización o si van a haber tres vías: por un lado Unión por la Patria (UxP); por otro LLA con sus aliados de los sectores de Bullrich y Valenzuela, y por el otro una posible unión entre radicales, PRO no oficialistas y peronistas enfrentados con CFK. Estos últimos pueden restarle votos tanto a UxP como al oficialismo nacional”, alertó.

Si bien queda tiempo para las definiciones de acuerdos políticos, la clave también se posa sobre el sistema electoral que regirá este 2025. A la espera de definiciones sobre la implementación de las PASO y un posible desdoblamiento, este año se implementará la Boleta Única en Papel (BUP). Para Giorgetta, la BUP va a generar una “anomalía” en la PBA, donde “van a haber dos boletas si la elección se hace el mismo día”. “Hay toda una incertidumbre para el bonaerense que se va a encontrar con una dinámica distinta, eso seguramente tenga un impacto. Habrá que ver si la sociedad está enterada, si sabrá cómo actuar”, recalcó.

Si el foco se pone en los ganadores y perdedores políticos, Burdman detalló que “muchos intendentes se han manifestado a favor de la BUP porque les conviene, ya que desde hace varias elecciones tienen muchos más votos que el peronismo en sus distritos, con cortes de boleta de hasta 20/30 puntos en algunos municipios”. Como contracara, ubicó a la BUP como contraria a los intereses de LLA en PBA, que le convendría la boleta partidaria: “Si LLA si logra cerrar una alianza con el PRO tendría una gran oportunidad de arrastrar candidatos a concejales en muchos municipios y ahora queda menos claro, porque es probable que LLA tenga menos votos, que tenga más votos en diputados nacional que en la elección de concejales o de legisladores”.

Ante la falta de definiciones, Córdoba opinó que “las reformas políticas, apuradas al ritmo de las necesidades electorales de los gobiernos de turno suelen salir mal”. Sobre este punto, recordó que "los gobernadores peronistas en 2023 desdoblaron las elecciones provinciales de las nacionales, quisieron evitar ser derrotados en octubre y solo lograron anticipar las derrotas en el calendario: Santa Cruz, Chubut, San Luis, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco”.

Mercado de pases

Tras la confirmación del pase de los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, a las filas de LLA, el politólogo Pablo Salinas publicó un mapa de las intendencias bonaerenses donde por primera vez aparece el color violeta. Por el momento, UxP lidera la lista con 85 intendentes, seguido por 28 de la UCR y 14 del PRO. “Los pases de hoy abren la puerta a un proceso que seguramente se incremente con el correr del año electoral y las alianzas de cara a los comicios”, aventuró Salinas en sus redes, en un escenario donde el Gobierno viene trabajando intensamente para atraer a intendentes de otras fuerzas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SalinasPabloJ/status/1880009391388369297&partner=&hide_thread=false



Hoy se conoció el pase de dos intendentes a La Libertad Avanza: Diego Valenzuela (PRO, Tres de Febrero) y Ramiro Egüen (GEN, 25 de Mayo).



Pero este es un mapa que viene cambiando hace rato. Veamos: pic.twitter.com/Mj5KwcUdyu — Pablo Salinas (@SalinasPabloJ) January 16, 2025

Un dato importante también es la composición de los intendentes peronistas, que en el distrito bonaerense no están exentos de internas. Salinas ubica a 66 “que obedecen a distintos esquemas pero que intentan no meterse en la interna que hoy transita el gobernador con la presidenta del PJ nacional y el presidente del PJ provincial”, mientras que 12 son de La Cámpora y 7 del Frente Renovador.

“El impacto de estos pases, tanto de Valenzuela como de Egüen, fue importante y va a tener repercusiones. No nos puede sorprender que otros intendente recurran a la misma estrategia”, adelantó Giorgetta, quien catalogó la jugada como “errónea” ya que estos mandatarios ahora van a tener que dar explicaciones sobre las políticas del Gobierno nacional. Otra mirada compartió Burdman, que vio un beneficio tanto para Milei como para Valenzuela, que logró posicionarse y marcar el camino que viene.

Estos movimientos tensionan y confunden más la condiciones de un posible acuerdo electoral entre los violetas y los amarillos, que no logran encontrar un lugar de síntesis. Son varios los nombres que suenan, incluso figuras con muchos años dentro del PRO, que podrían oficializar su salida y debilitar la situación de Mauricio Macri.

En el esquema de fuerzas, Burdman resaltó que “el PRO está más condicionado a aceptar que es el momento de Milei y dejar de querer oponerse a Milei como quiere Macri, que le gustaría tener una alternativa a Milei pero no puede porque sus votantes no lo seguirían".

Algo similar planteó Córdoba: “¿Porque Milei debería negociar con Macri? No parece que vaya a terminar en buen puerto esa negociación. Milei debería cuidar 1/3 de sus votos de origen peronistas ante un eventual acuerdo electoral con Macri. Veo más factible un acuerdo posterior a las elecciones con un PRO más debilitado”.

En el marco de las negociaciones, Giorgetta calificó como "un error anticiparse e intentar condicionar una alianza con Mauricio Macri", al tiempo que analizó el rol del líder amarillo: "Macri ya cometió el primer error de entregarle los votos a Milei sin nada a cambio, si decide ir una alianza con Milei yo entiendo que el ciclo político de Macri lo más probable es que termine, ya no va a tener casi ningún resabio de poder electoral”. Sin embargo, aclaró que "nunca hay que descartar a Macri de la política porque su poder no es solo electoral, sino que posee un poder económico y judicial que lo vuelve una figura principal en el tablero político de la Argentina”.

El rol clave del peronismo

Uno de los grandes interrogantes es cómo llegará el peronismo a las elecciones de medio término frente a un presente donde persisten las internas. El mapa se comenzará a ordenar después de las extraordinarias, en base a la decisión del Congreso sobre las PASO y la posibilidad de que Kicillof confirme el desdoblamiento, una decisión que CFK no comparte.

Según los últimos datos de Proyección, una alianza entre el PRO y LLA no alcanza para ganarle a un peronismo unido en la PBA. “Milei no la tiene fácil. Las tres veces que jugó ahí LLA perdió. En la PBA la unidad del peronismo hoy le da la posibilidad de derrotar a Milei”, explicó Giorgetta.

Frente a esos números, reconoció que “la posibilidad de ir en boletas separadas existe porque las diferencias son reales” pero también aclaró que “son parte de los procesos históricos y dinámicos del peronismo donde se dan este tipo de discusiones”. “La historia del peronismo es así. Hoy la unidad del peronismo en nuestros números le dan la victoria en la PBA”, remarcó.

Burdman tampoco ve un escenario donde compitan por separado: “No veo demasiado riesgo de que se dividan entre CFK y Axel, creo que ambos comparten electorado y eso hace que no tenga sentido que la interna prospere, por más discusiones y luchas esto tiende a resolverse antes de la elección”. El riesgo para el peronismo lo ve en la posible constitución de una tercera vía no kirchnerista, que si bien no tuvo potencial en el pasado, hoy puede estar constituida con otros elementos. "El error estratégico que cometieron CFK y Kicillof es que no le dieron suficiente espacio a los intendentes. Ambos le tienen miedo y muchos intendentes hoy pueden verse tentados de confluir en una vía alternativa", esbozó.

Por su parte, Córdoba indicó que "la fragmentación opositora garantiza hoy el triunfo del oficialismo" y puso el foco en los peronismos de las distintas provincias, que pueden "no sentirse incluidos en una eventual y poco probable unidad del PJ bonaerense”.