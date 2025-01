Elecciones 2025: La Libertad Avanza negó "rotundamente" que Alfa de Gran Hermano vaya a ser candidato

A pesar de los dichos del propio exparticipante, quien confirmó que se iba a sumar "a las filas de Javier Milei", y tras su encuentro con Karina en Mar del Plata, desde el partido salieron a desmentirlo: "No estamos pensando en ninguna candidatura"

En el audio, detallaba: “A mí nunca me gustó la política pero soy partidario de un cambio en el país, creo se está haciendo así que sí, me voy a sumar”. Además afirmó ser “amigo de Daniel Scioli de toda la vida", por lo que contó: "Me estuve reuniendo con él en Buenos Aires”.

Ante el crecimiento de la noticia, desde el espacio político se encargaron de despejar las versiones que afirmaban una candidatura, tratándolas de "operaciones" por parte de los medios de comunicación.

"No estamos pensando en ninguna candidatura. Estamos construyendo el partido político que el Presidente necesita para continuar con los cambios que estamos haciendo y que el país requería", afirmaron.